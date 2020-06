Municipales 2020 - La participation au second tour à 12h en baisse dans l'Oise et la Somme, en hausse dans l'Aisne

A 12h, pour le second tour des élections municipales 2020 le 28 juin, le taux de participation est en hausse dans l'Aisne et en baisse dans l'Oise et la Somme par rapport au premier tour.

Soirée électorale à suivre sur France 3

Dans l'Aisne, 16,86% des électeurs se sont rendus aux urnes la mi-journée pour le second tour des élections municipales 2020. Lors du 1er tour, le taux de participation à 12h était de 15,65 % dans le département.Dans l'Oise et la Somme, la participation à 12h est en baisse par rapport à celle du premier tour : 18,09% dans l'Oise contre 18,47% le 15 mars dernier et 16,92% dans la Somme contre 23,88% lors du premier tour.Des chiffres en baisse dans les trois départements par rapport au second tour des élections municipales de 2014 où 18,55% des électeurs avaient voté à 12h dans l'Aisne, 22.07% dans l'Oise et 27,92% dans la Somme.À l'occasion du deuxième tour de scrutin , la soirée électorale organisée par France 3 débutera dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats.Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.