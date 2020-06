Municipales 2020 - La participation au second tour à 17h en hausse dans l'Aisne, en baisse dans l'Oise et la Somme

Déjà cette tendance à 12h

Soirée électorale à suivre sur France 3

Dans l'Aisne, 35.02% des électeurs se sont rendus aux urnes à 17h pour le second tour des élections municipales 2020. Une participation en hausse par rapport au 1er tour, ils n'étaient que 30,54% à s'être déplacés à la même heure dans le département.Dans l'Oise et la Somme, la participation à 17h est en nette baisse par rapport à celle du premier tour : 39.75% dans l'Oise contre 41.25% le 15 mars dernier et 41,13% dans la Somme contre 56,9 % lors du premier tour.Des chiffres en baisse dans les trois départements par rapport au second tour des élections municipales de 2014 où, 53,64% des électeurs avaient voté à 17h dans l'Aisne, 55.10% dans l'Oise et 56,8 % dans la Somme.A 12h, le taux de participation pour le second tour des municipales 2020 dans l'Oise pour le 2e tour était de 18.09%, en basse par rapport au premier tour (18.47%) et par rapport au 2nd tour de 2014 à la même heure (22,07%). Idem dans la Somme : le taux de participation à 12h00 était de 16,92% contre 23,88% à la même heure lors du premier tour. A 12h au second tour de 2014, 27,92% des électeurs avaient voté.Un taux de participation en hausse dans l'Aisne pour le second tour des municipales 2020 : à 12h, 16,86% des électeurs axonais s'étaient rendus aux urnes, contre 15,65% lors du premier tour. En 2014, à la même heure, le taux de participation pour le second tour était de 18,55% à 17h.À l'occasion du deuxième tour de scrutin , la soirée électorale organisée par France 3 débutera dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats.Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.