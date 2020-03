Municipales 2020 : participation en forte baisse dans l'Oise, presque similaire à 2014 pour l'Aisne et la Somme

Forte participation dans la Somme

Participation en forte baisse dans l'Oise par rapport à 2014=

Soirée électorale à suivre sur France 3

Les électeurs picards se sont moins déplacés en cette matinée de 1er tour des élections municipales. Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, et les mesures de restriction de rassemblement annoncées par le premier ministre Edouard Philippe samedi 14 mars soir, la participation est un enjeu de cette élection.A midi, les chiffres de la participation sont en baisse dans l'ensemble de la Picardie par rapport à 2014.La Somme fait figure de bon élève avec un taux de participation qui s'élève à 23,88%, au dessus de la moyenne nationale, estimée à 18,38%. A la même heure en 2014, 24,64% des Samariens s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Ce qui représente une baisse de seulement 0,76 point.De son côté, l'Oise se place juste au dessus de la moyenne nationale, avec 18,47% de participation à la mi-journée. En 2014, à la même heure, le taux de participation dans l'Oise se situait à 27,95%, ce qui représente une chute de 9,48 points.C'est dans l'Aisne que les électeurs se sont le moins déplacés aux urnes, avec un taux de participation de seulement 15,65% mais, déjà en 2014, ils n'étaient que 18,59 à s'être déplacés pour le 1er tour des élections municipales et communautaires. La différence entre les deux scrutins est donc relativement faible (-2,94 points)À l'occasion des deux tours de scrutin qui ont lieu les 15 et 22 mars, les deux soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats.Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.