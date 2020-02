Municipales 2020 : suivez le débat entre les candidats à la mairie de Soissons

En prime time et sur Internet

Mercredi 26 février : Soissons

Philippe Abbas

Alain Crémont, maire sortant

Franck Delattre

Sébastien Lange

Municipales 2020 : fiche d'identité de Soissons

Sébastien Le Fur - France 3 Hauts-de-France

Les 15 et 22 mars, les soirées électorales en région dès 19h55

Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochain. Dès le mercredi 26 février, les antennes régionales de France 3 vont diffuser 287 débats organisés sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pour la Picardie, 8 débats sont prévus sur nos antennes les 26 février, 4, 11 et 18 mars.Chaque mercredi, les débats seront diffusés en simultané et en prime time, aux alentours de 21h05. Au cours de chacune de ces soirées exceptionnelles d'une durée de 1h30, nous vous proposerons deux débats à suivre à la télévision et sur notre site internet.Les mercredis 26 février, 4 mars, 11 mars et 18 mars, retrouvez chaque soir des débats sur France 3 Picardie. Présentation des candidats, décryptages et échanges entre les candidats aux municipales dans les grandes communes des deux territoires., présenté par Mickael Guiho avec Philippe Robin, journaliste à l'UnionInvités :Les enjeux sont nombreux pour la ville de l'Aisne. Avant tout comment rendre Soissons plus attractive ? Les commerces de proximité manquent encore, alors que la majorité sortante en avait fait sa priorité, en préemptant les locaux vacants pour sélectionner les nouvelles installations et en prenant en charge une partie de la taxe foncière : faut-il maintenir le cap ou changer de stratégie ?Les activités manquent également pour les jeunes, qui préfèrent rejoindre Reims ou Compiègne pour s’amuser. Créer du lien social est l'une des priorités des candidats à la mairie de Soissons, que ce soit avec la construction de maisons de santé ou de services publics.Le bassin d’emploi soissonnais est clairement sinistré. Soissons est une ville vieillissante. Et si le chômage dans le Soissonnais a reculé, c’est une tendance départementale et nationale. Il reste d’ailleurs à un haut niveau, au-delà de 11%. Ici particulièrement, l’emploi est donc au centre de la campagne. Tous les candidats promettent de renforcer l’action stratège de la mairie, la placer au cœur des relations entre recruteurs et demandeurs d’emploi.Un projet suscite la controverse : l’implantation prévue de l’usine de laine de roche Rockwool. Porté par la majorité sortante, vecteur de dizaines puis de centaines d’emplois, le projet suscite des interrogations sur les conséquences sanitaires et environnementales. Entre économie et écologie, où faut-il placer le curseur ?Enfin, l'écologie, la sécurité et la santé sont des axes pour améliorer la qualité de vie. S’il fallait mettre une couleur sur ces élections municipales, ce serait assurément le vert. Et Soissons ne déroge pas à la règle. Tous les candidats affichent leur volonté de rendre la ville plus écologique. Mais les modalités varient.Tout le monde se veut écolo. Tout le monde se veut aussi engagé pour une meilleure sécurité. Mais là aussi, chacun place le curseur différemment : plus de policiers et plus de caméras, plus de policiers mais avec des médiateurs sociaux, ou plus de médiateurs sociaux et de soutien aux associations.Au total, le réseau régional de France 3 vous propose près de 300 débats :A l'occasion des deux tours de scrutin qui ont lieu les 15 et 22 mars, les deux soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats. Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.