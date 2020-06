Municipales, 2nd tour - Coronavirus : la participation à 17h en baisse dans le Nord, en hausse dans le Pas-de-Calais

🇫🇷 Élections #Municipales2020 : Taux de participation à 17h en France métropolitaine : 34,67 % pic.twitter.com/wad8QBJJbL — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) June 28, 2020

Rappel des règles sanitaires pour aller voter Comme au premier tour, les bureaux de vote sont aménagés pour assurer une distance d'au moins un mètre entre chaque personne. Le nombre d'électeurs pouvant accéder simultanément dans un même bureau est limité et priorité donnée aux personnes vulnérables pour voter.

Un affichage rappelant l'obligation de port du masque et les mesures barrières est en place à l'entrée de chaque bureau de vote.



Pas de sursaut de la participation ce dimanche pour le 2nd tour des élections municipales ? Les derniers chiffres officiels laissent penser qu'un nouveau record d'abstention pourrait être battu dans le Nord.31,85% des électeurs se sont déplacés ce dimanche aux urnes dans ce département (chiffre arrêté à 16h). Au premier tour (15 mars 2020), à 17h, 34,85% des électeurs s'étaient rendus aux urnes dans le Nord.Tendance inverse dans le Pas-de-Calais où ce chiffre est de 50,25% dans le Pas-de-Calais. Ce même chiffre était de 46,04% à 17h au 1er tour.Pour le Nord, la comparaison est encore plus flagrante si l'on revient 6 ans en arrière : en 2014, le taux de participation à 17h était de 53,40%.Le taux d'abstention final au 1er tour des élections municipales était de 57,72% dans le Nord et de 53,74% dans le Pas-de-Calais. Des chiffres record qui avaient été analysés comme étant fortement liés à la crise du coronavirus Covid-19. Le confinement avait été décidé deux jours plus tard.Le taux de participation à 17h en France métropolitaine s'élève à 34,67%. En 2014 à la même heure, il était de 52,36%.Port du masque obligatoire dans les bureaux de vote, gel hydroalcoolique et priorité aux personnes vulnérables pour voter : malgré ces mesures, de nombreux Nordistes ont boudé le scrutin municipal.