MUNICIPALES 2ND TOUR. Horaires, masque, infos pratiques, coronavirus... l'article à lire avant d'aller voter

Jusqu'à quelle heure peut-on voter ?

Que faut-il amener ?

Carte nationale d'identité

Passeport

Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire

Carte d'identité d'élu localavec photographie, délivrée par le représentant de l’État

Carte vitale avec photographie

Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Carte d'invalidité avec photographie ou carte de mobilité inclusion avec photographie

Carte d'identité de fonctionnaire de l’État avec photographie

Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires

Permis de conduire

Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

🗳️ [#Municipales2020]

Le saviez-vous ❓

Pour voter, pas moins de 12 pièces d'identité sont admises pour mettre votre bulletin dans l'urne !

Parmi elles :

✅ le permis de conduire

✅ la carte vitale...

Détails 👉 https://t.co/G5AK589GWp

En image ⬇️ pic.twitter.com/IVKTab5KZK — service-public.fr (@servicepublicfr) March 9, 2020

Coronavirus : des mesures spéciales Covid-19 à respecter

🗳️ #Municipales2020 La tenue des bureaux de vote s'adapte à la situation sanitaire #Covid19. Des mesures sanitaires spécifiques sont mises en place pour assurer un second tour des #élections en toute sécurité. ⬇️ pic.twitter.com/b83bFjxRYj — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) June 25, 2020

A quelle heure aura-t-on les résultats ?

Elections municipales : les règles du scrutin Les conseillers municipaux sont élus pour six ans, selon un mode de scrutin mixte et complexe, à la fois majoritaire et proportionnel, selon la taille des communes. Dans celles de moins de 1 000 habitants, ils sont élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours. L'électeur peut voter pour des candidats qui se présentent individuellement, ou par liste, il peut ajouter ou retirer des noms sur un bulletin de vote et la parité n'est pas requise.



Dans celles de 1 000 habitants et plus, les conseillers sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Les listes doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir et autant d'hommes que de femmes, avec l'alternance obligatoire. Deux tours de scrutin sont nécessaires si aucune liste n’obtient la majorité absolue au 1er tour. Au second tour, peuvent se présenter les listes ayant réuni au moins 10% des suffrages exprimés. Les listes ayant obtenu au moins 5% peuvent fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour. Au second tour, la liste arrivée en tête obtient 50% des sièges et le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5%.



Les conseillers municipaux, élus pour six ans, se réuniront ensuite du vendredi 3 au dimanche 5 juillet pour élire les maires et leurs adjoints. Et dans certaines

villes, il faudra effectivement attendre ce "troisième tour" pour connaître le nom du maire. Les électeurs éliront également ce dimanche, et sur un même bulletin, les conseils communautaires de quelque 1100 communautés de communes, métropoles ou agglomérations, où se concentre désormais le pouvoir local. Des intercommunalités dont le rôle sera essentiel pour la relance économique à l'issue de la crise sanitaire.

Plus de 3 mois après le 1er tour, est organisé ce dimanche le 2nd des élections municipales 2020. La crise du cronavirus a complètement chamboulé ce scrutin local qui a lieu tous les six ans en France. Dans les Hauts-de-France, on vote ce dimanche dans 832 communes, celles où le 1er tour n'a pas permis d'élire un nouveau maire.Pour la 1ère fois dans l'histoire électorale, le masque est obligatoire pour aller voter. Suffisant pour convaincre les plus rtéicents à se déplacer ? L'abstention sera d'ailleurs l'une des clés de ce 2nd tour. Six Français concernés sur dix pourraient ne pas aller voter, selon plusieurs sondages. Une proportion encore plus élevée qu'au premier tour. Mais nombre d'électeurs ne se décident qu'au dernier moment.On refait le point sur les infos essentielles qu'il faut connaître avant d'aller voter.L'ouverture des bureaux de vote se fait de 8h à 18h dans toutes les communes des Hauts-de-France. A Lille et à Aubry-du-Hainaut, il sera possible d'aller voter jusqu'à 19h.Douze documents peuvent être utilisés en guise de pièce d'identité pour aller voter :Pour les communes de moins de 1000 habitants, la carte d'électeur suffit pour aller voter. Dans toutes les communes, elle n'est pas obligatoire, mais permet de gagner du temps.Pour voter, chaque électeur doit prendre une enveloppe et au moins deux bulletins de vote. Il doit ensuite se rendre dans l'isoloir pour faire son choix. Mais attention : un bulletin annoté ou abîmé sera de fait considéré comme nul. Sur votre carte d'électeur, vous pourrez retrouver l'adresse et le numéro de votre bureau de vote.A noter que pour ce 2nd tour, les procurations ont fait l'objet d'un assouplissement. Principale innovation, d'une portée limitée, pour faciliter le vote : un même mandataire pourra disposer de deux procurations au lieu d'une, pour permettre à un plus grand nombre de personnes, notamment aux plus âgées, de voter sans se déplacer.Chaque bureau de vote sera équipé d'un point d'eau avec du savon ou du gel hydroalcoolique et toutes les personnes présentes devront porter un masque. Pour les électeurs, il s'agira soit d'un masque "grand public", soit d'un masque chirurgical et il pourra leur être demandé de le retirer pour permettre de les identifier.Comme au premier tour, les bureaux de vote devront être aménagés pour assurer une distance d'au moins un mètre entre chaque personne. Le nombre d'électeurs pouvant accéder simultanément dans un même bureau sera limité et priorité donnée aux personnes vulnérables pour voter.Un affichage rappelant l'obligation de port du masque et les mesures barrières devra être en place à l'entrée de chaque bureau de vote.Les membres du bureau de vote (constitué d'un président et de deux assesseurs), les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas échéant, les candidats et leurs délégués, devront porter un masque "chirurgical". A l'issue du vote, il sera possible d'assister au dépouillement à condition, là encore, de porter un tel masque de protection et de respecter les gestes barrières, dans la limite des capacités d'accueil.Pour éviter que des personnes vulnérables soient exposées s'il manque des assesseurs, ils seront pris parmi les électeurs présents selon l'ordre suivant : "le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune", et non le plus âgé puis le plus jeune, comme c'est habituellement le cas.Les résultats seront publiés à partir de 20h. La loi n° 77-808 de 1977 interdit en effet d'annoncer les résultats plus tôt. Seules les données concernant la participation peuvent être relayées. Rendez-vous sur notre site dès 20h pour avoir les résultats dans toutes les communes des Hauts-de-France.