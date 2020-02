Municipales à Calais : le RN ou l'union de la gauche peuvent-ils battre Natacha Bouchart, maire LR depuis 2008 ?

Natacha Bouchart (LR), maire sortante de Calais / © FRANCE 3

Marc de Fleurian / © FRANCE 3

Les résultats des élections européennes 2019 à Calais / © FRANCE INFO

Les résultats du 2ème tour des élections municipales à Calais en 2014 / © FRANCEINFO

Laurent Roussel (Sans étiquette)

François Millot (Lutte ouvrière)

Rudy Vercucque (Sans étiquette)

Pierre Taverne (Sans étiquette)

Calais : fiche d'identité Nombre d'habitants : 74 581 (2017)

Taux de chômage : 27,72 % (2016)

Revenu fiscal de référence moyen par foyer : 17 396 € (moyenne nationale : 24 761 €)

Dette de la ville par habitant : 1285 € (moyenne des villes de taille similaire: 1372 €)



C'est la plus grande ville du département du Pas-de-Calais : 75 000 habitants. Une ville dirigée depuis 2008 par Natacha Bouchart, Les Républicains. Aujourd'hui, elle défend son bilan : gestion de la crise migratoire, bus gratuits ou encore l'arrivée du Dragon.Natacha Bouchart arrive pour l'instant largement en tête des intentions de vote (sondage IFOP-Fiducial pour « La Voix du Nord »). Avec 56 %, elle pourrait même l’emporter dès le premier tour. Elle est loin devant Virginie Quenez (Union de la gauche) avec 25 % et Marc de Fleurian (Rassemblement National) avec 12 %."Globalement, je suis bien accueillie, explique-t-elle en plein porte-à-porte dans sa ville. Les gens s'expriment assez clairement sur le fait qu'ils ont vu leur ville changer". Face à elle, la République en Marche ne présente pas de candidat et la soutient même officiellement . La voie semble donc dégagée pour la maire sortante.De son côté, Marc de Fleurian, candidat du rassemblement national, compte profiter du mécontentement d'une partie des Calaisiens. Ses arguments : le taux de chômage qui dépasse les 27%, les migrants toujours présents dans la ville et les dépenses autour du Dragon de Calais."Mme Bouchart a par exemple mis les bus gratuits dans toute l'agglomération, analyse-t-il. Conséquence : les migrants prennent les bus, empêchent les personnes âgées de s'asseoir, occupent plusieurs places pour une personne dans des conditions d"hygiène pas forcément satisfaisantes et créent un sentiment d'insécurité qui fait que les gens qui avaient l'habitude de prendre le bus, ne le prennent plus."Le Rassemblement national a choisi de placer un candidat sans ancrage local. Marc de Fleurian vient de Bretagne. C'est la première candidature pour cet ancien militaire âgé de 30 ans. Son espoir : que le RN renoue avec son score des européennes à Calais.Virginie Quenez (PC), élue d'opposition, conduit la liste d'union de la gauche (PC-PS-Europe Écologie, Génération(s), La France insoumise). Elle rappelle que Calais est une commune qui a été dirigée par les communistes pendant 37 ans et que la gauche arrive unie dès le 1er tour pour porter un message différent : "Vous avez aujourd’hui des citoyens calaisiens qui n’en peuvent plus de la politique menée par l’équipe municipale sortante, qui ont un besoin de démocratie, disait Virginie Quenez dans La Voix du Nord début janvier . Calais ne se résume pas à deux quartiers, Calais-Nord et la plage : qu’est-ce qui a été mis en place au Fort-Nieulay, au Beau-Marais, au Pont-du-Leu ? Ces questions, nous les entendons lors des porte-à-porte."En 2014, Jacky Hénin (PC) avait contraint Natacha Bouchart à un 2ème tour et avait récolté près de 40% des voix.