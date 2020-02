Municipales : êtes-vous bien inscrits sur les listes électorales ?

Procuration

Dans moins de sept semaines, tous les citoyens français sont appellés à se prononcer sur un rendez-vous majeur de la démocratie locale : les élections municipales . Tous ? Non, seulement ceux qui seront inscrits sur les listes électorales. Et vous avez jusqu'au 7 février pour le faire. Pas d'inscription = pas de vote.Première étape, vérifiez si vous êtes inscrits, et surtout, où vous êtes inscrits. Si vous êtes sur les listes de Lille, vous ne pourrez pas aller votre à Lens, ça va de soi. Pour celà, rendez vous sur le site démarches.intérieur.gouv.fr . Vous n'aurez qu'à renseigner la commune où vous pensez pouvoir voter, ainsi que quelques renseignements personnes (nom, prénoms, date de naissance).Le logiciel vous confirmera votre inscription sur les listes. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez plus qu'à contacter votre mairie (celle de votre lieu de résidence), puis vous inscrire sur le site demarches.interieur.gouv.fr à l'onglet élections Si vous n'êtes pas disponibles les jours du vote (15 et 22 mars 2020) mais que vous souhaitez quand même voter, vous pouvez établir une procuration. Il s'agit d'un domcument qui stipule que vous autorisez quelqu'un de votre entourage à voter à votre place. Attention, cette personne doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous. Il n'a en revanche pas l'obligation de voter dans le même bureau de vote. Deuxième condition, un électeur ne peut pas avoir deux procuration. Assurez-vous donc que votre soeur n'ai pas donné sa procuration à la même personne.Pour établir une procuration, il suffit de remplir ce formulaire , et de le déposer en gendarmerie avec une pièce d'identité. Une fois ces démarches accomplies, la personne peut voter par procuration pour vous.Si le vote est un droit fondamental, c'est aussi un devoir.