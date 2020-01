Municipales à Lille : Pauchet, leader de l'opposition municipale, et Petit, députée ex-LREM se rallient à Daubresse

Pas d'alliance avec Spillebout ?

Thierry Pauchet, Marc-Philippe Daubresse et Valérie Petit côte-à-côte ce vendredi pour une conférence de presse surprise. Les trois ont annoncé leur alliance pour les municipales à Lille. Le chef de file de l'opposition municipale à Lille et la députée LREM de la 9ème criconscrition se rangent derrière Marc-Philippe Daubresse. En cas de victoire, Valérie Petit serait numéro 2. "Un trio challenger et la seule alternative crédible à Martine Aubry", a expliqué M.Daubresse.Marc-Philippe Daubresse, maire de Lambersart pendant presque 30 ans, a obtenu l'investiture de son parti "Les Républicains" pour les municipales à Lille. Valérie Petit a perdu la primaire au sein d'En marche au profit de Violette Spillebout, ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry. Après cet échec, elle a quitté le parti présidentiel et sa candidature dans une autre ville a souvent été évoquée. Dans un sondage publié mi-décembre 2019 , Thierry Pauchet était crédité de 4% des suffrages, derrière Marc-Philippe Daubresse (11%) et loin de Martine Aubry (30%)."Je ne vois pas comment, à 66 ans, on peut devenir comme ça, d'un coup, d'un seul, maire de Lille, après avoir été, pendant 30 ans, maire de Lambersart", disait il y a quelques mois Thierry Pauchet , qui affirmait aussi qu'il "irait au bout". La rumeur d'un ralliement du candidat DVD à Martine Aubry a aussi couru ces dernières semaines, mais il avait toujours démenti.Le trio affirme qu'il n'y aura pas d'alliance avec Violette Spillebout pour le 2ème tour. "Je ne m'associe pas avec M.Daubresse et Thierry Pauchet pour être après sur une liste avec Violette Spillebout au second tour", a déclaré Valérie Petit.