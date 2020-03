Municipales dans le Nord et le Pas-de-Calais - Coronavirus : la participation en forte baisse à 17h

🇫🇷 Élections #Municipales2020 : Taux de participation à 17h en France métropolitaine : 38,77 % pic.twitter.com/o5e6RBQGSV — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 15, 2020

Abstention forte, participation en chute libre. Les derniers chiffres de la participation au 1er tour des élections municipales 2020 sont édifiants et forcément liés au coronavirus.Dans le département du Nord, la participation est de 34,85%. Elle était était de 56,3% en 2014 et de 51,9% en 2008.Dans le Pas-de-Calais, le taux de participation, à 17 heures, au premier tour, est de 46.04%. Contre 63,98% en 2014.Le taux de participation au premier tour des élections municipales à 17 heures en France s'effondre à 38,8% contre 54,7% lors du précédent scrutin en 2014, selon les données du ministère de l'Intérieur.En 2014, le taux final de participation aux élections municipales dans le Nord était de 60,62 % et de 67,26 % dans le Pas-de-Calais.