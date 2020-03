Municipales dans le Pas-de-Calais : découvrez les résultats du 1er tour dans votre commune

Elections municipales 2020 : comment ça marche ?

Toutes les communes du Pas-de-Calais A

Ablain-Saint-Nazaire, Ablainzevelle, Acheville, Achicourt, Achiet-le-Grand, Achiet-le-Petit, Acq, Acquin-Westbécourt, Adinfer, Affringues, Agnez-lès-Duisans, Agnières, Agny, Aire-sur-la-Lys, Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast, Aix-en-Ergny, Aix-en-Issart, Aix-Noulette, Alembon, Alette, Alincthun, Allouagne, Alquines, Ambleteuse, Ambricourt, Ambrines, Ames, Amettes, Amplier, Andres, Angres, Annay, Annequin, Annezin, Anvin, Anzin-Saint-Aubin, Ardres, Arleux-en-Gohelle, Arques, Arras, Athies, Attin, Aubigny-en-Artois, Aubin-Saint-Vaast, Aubrometz, Auchel, Auchy-au-Bois, Auchy-lès-Hesdin, Auchy-les-Mines, Audembert, Audincthun, Audinghen, Audrehem, Audresselles, Audruicq, Aumerval, Autingues, Auxi-le-Château, Averdoingt, Avesnes, Avesnes-le-Comte, Avesnes-lès-Bapaume, Avion, Avondance, Avroult, Ayette, Azincourt,

B

Bailleul-aux-Cornailles, Bailleul-lès-Pernes, Bailleul-Sir-Berthoult, Bailleulmont, Bailleulval, Baincthun, Bainghen, Bajus, Balinghem, Bancourt, Bapaume, Baralle, Barastre, Barlin, Barly, Basseux, Bavincourt, Bayenghem-lès-Éperlecques, Bayenghem-lès-Seninghem, Bazinghen, Béalencourt, Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Beaulencourt, Beaumerie-Saint-Martin, Beaumetz-lès-Aire, Beaumetz-lès-Cambrai, Beaumetz-lès-Loges, Beaurains, Beaurainville, Beauvoir-Wavans, Beauvois, Bécourt, Béhagnies, Belle-et-Houllefort, Bellebrune, Bellonne, Bénifontaine, Berck, Bergueneuse, Berlencourt-le-Cauroy, Berles-au-Bois, Berles-Monchel, Bermicourt, Berneville, Bernieulles, Bertincourt, Béthonsart, Béthune, Beugin, Beugnâtre, Beugny, Beussent, Beutin, Beuvrequen, Beuvry, Bezinghem, Biache-Saint-Vaast, Biefvillers-lès-Bapaume, Bienvillers-au-Bois, Bihucourt, Billy-Berclau, Billy-Montigny, Bimont, Blairville, Blangerval-Blangermont, Blangy-sur-Ternoise, Blendecques, Bléquin, Blessy, Blingel, Boffles, Boiry-Becquerelle, Boiry-Notre-Dame, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte-Rictrude, Bois-Bernard, Boisdinghem, Boisjean, Boisleux-au-Mont, Boisleux-Saint-Marc, Bomy, Bonnières, Bonningues-lès-Ardres, Bonningues-lès-Calais, Boubers-lès-Hesmond, Boubers-sur-Canche, Bouin-Plumoison, Boulogne-sur-Mer, Bouquehault, Bourecq, Bouret-sur-Canche, Bourlon, Bournonville, Bours, Boursin, Bourthes, Bouvelinghem, Bouvigny-Boyeffles, Boyaval, Boyelles, Brebières, Brêmes, Brévillers, Bréxent-Énocq, Brias, Brimeux, Bruay-la-Buissière, Brunembert, Bucquoy, Buire-au-Bois, Buire-le-Sec, Buissy, Bullecourt, Bully-les-Mines, Buneville, Burbure, Bus, Busnes,

C

Caffiers, Cagnicourt, Calais, Calonne-Ricouart, Calonne-sur-la-Lys, Camblain-Châtelain, Camblain-l'Abbé, Cambligneul, Cambrin, Camiers, Campagne-lès-Boulonnais, Campagne-lès-Guines, Campagne-lès-Hesdin, Campagne-lès-Wardrecques, Campigneulles-les-Grandes, Campigneulles-les-Petites, Canettemont, Canlers, Canteleux, Capelle-Fermont, Capelle-lès-Hesdin, Carency, Carly, Carvin, Cauchy-à-la-Tour, Caucourt, Caumont, Cavron-Saint-Martin, Chelers, Chériennes, Chérisy, Chocques, Clairmarais, Clarques, Clenleu, Clerques, Cléty, Colembert, Colline-Beaumont, Conchil-le-Temple, Conchy-sur-Canche, Condette, Contes, Conteville-en-Ternois, Conteville-lès-Boulogne, Coquelles, Corbehem, Cormont, Couin, Coullemont, Coulogne, Coulomby, Coupelle-Neuve, Coupelle-Vieille, Courcelles-le-Comte, Courcelles-lès-Lens, Courrières, Courset, Couturelle, Coyecques, Crémarest, Crépy, Créquy, Croisette, Croisilles, Croix-en-Ternois, Cucq, Cuinchy,

D

Dainville, Dannes, Delettes, Denier, Dennebroeucq, Desvres, Diéval, Divion, Dohem, Douchy-lès-Ayette, Doudeauville, Dourges, Douriez, Douvrin, Drocourt, Drouvin-le-Marais, Duisans, Dury,

E

Echinghen, Éclimeux, Écoivres, Écourt-Saint-Quentin, Écoust-Saint-Mein, Ecquedecques, Ecques, Écuires, Écurie, Éleu-dit-Leauwette, Elnes, Embry, Enguinegatte, Enquin-les-Mines, Enquin-sur-Baillons, Éperlecques, Épinoy, Eps, Équihen-Plage, Équirre, Ergny, Érin, Erny-Saint-Julien, Ervillers, Escalles, Escoeuilles, Esquerdes, Essars, Estevelles, Estrée, Estrée-Blanche, Estrée-Cauchy, Estrée-Wamin, Estréelles, Étaing, Étaples, Éterpigny, Étrun, Évin-Malmaison,

F

Famechon, Fampoux, Farbus, Fauquembergues, Favreuil, Febvin-Palfart, Ferfay, Ferques, Festubert, Feuchy, Ficheux, Fiefs, Fiennes, Fillièvres, Fléchin, Flers, Fleurbaix, Fleury, Floringhem, Foncquevillers, Fontaine-l'Étalon, Fontaine-lès-Boulans, Fontaine-lès-Croisilles, Fontaine-lès-Hermans, Fortel-en-Artois, Fosseux, Foufflin-Ricametz, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Fouquières-lès-Lens, Framecourt, Frémicourt, Frencq, Fresnes-lès-Montauban, Fresnicourt-le-Dolmen, Fresnoy, Fresnoy-en-Gohelle, Fressin, Fréthun, Frévent, Frévillers, Frévin-Capelle, Fruges,

G

Galametz, Gauchin-Légal, Gauchin-Verloingt, Gaudiempré, Gavrelle, Gennes-Ivergny, Givenchy-en-Gohelle, Givenchy-le-Noble, Givenchy-lès-la-Bassée, Gomiécourt, Gommecourt, Gonnehem, Gosnay, Gouves, Gouy-en-Artois, Gouy-en-Ternois, Gouy-Saint-André, Gouy-Servins, Gouy-sous-Bellonne, Graincourt-lès-Havrincourt, Grand-Rullecourt, Grenay, Grévillers, Grigny, Grincourt-lès-Pas, Groffliers, Guarbecque, Guémappe, Guemps, Guigny, Guinecourt, Guînes, Guisy,

H

Habarcq, Haillicourt, Haisnes, Halinghen, Hallines, Halloy, Ham-en-Artois, Hamblain-les-Prés, Hamelincourt, Hames-Boucres, Hannescamps, Haplincourt, Haravesnes, Hardinghen, Harnes, Haucourt, Haut-Loquin, Haute-Avesnes, Hautecloque, Hauteville, Havrincourt, Hébuterne, Helfaut, Hendecourt-lès-Cagnicourt, Hendecourt-lès-Ransart, Hénin-Beaumont, Hénin-sur-Cojeul, Héninel, Henneveux, Hénu, Herbelles, Herbinghen, Héricourt, Herlin-le-Sec, Herlincourt, Herly, Hermaville, Hermelinghen, Hermies, Hermin, Hernicourt, Hersin-Coupigny, Hervelinghen, Hesdigneul-lès-Béthune, Hesdigneul-lès-Boulogne, Hesdin, Hesdin-l'Abbé, Hesmond, Hestrus, Heuchin, Heuringhem, Hézecques, Hinges, Hocquinghen, Houchin, Houdain, Houlle, Houvin-Houvigneul, Hubersent, Huby-Saint-Leu, Huclier, Hucqueliers, Hulluch, Humbercamps, Humbert, Humeroeuille, Humières,

I

Inchy-en-Artois, Incourt, Inghem, Inxent, Isbergues, Isques, Ivergny, Izel-lès-Équerchin, Izel les hameaux,

J

Journy,

L

La Calotterie, La Capelle-lès-Boulogne, La Cauchie, La Comté, La Couture, La Herlière, La Loge, La Madelaine-sous-Montreuil, La Thieuloye, Labeuvrière, Labourse, Labroye, Lacres, Lagnicourt-Marcel, Laires, Lambres, Landrethun-le-Nord, Landrethun-lès-Ardres, Lapugnoy, Lattre-Saint-Quentin, Laventie, Le Parcq, Le Ponchel, Le Portel, Le Quesnoy-en-Artois, Le Sars, Le Souich, Le Touquet-Paris-Plage, Le Transloy, Le Wast, Lebiez, Lebucquière, Léchelle, Ledinghem, Lefaux, Leforest, Lens, Lépine, Les Attaques, Lespesses, Lespinoy, Lestrem, Leubringhen, Leulinghem, Leulinghen-Bernes, Libercourt, Licques, Liencourt, Lières, Liettres, Liévin, Lignereuil, Ligny-lès-Aire, Ligny-Saint-Flochel, Ligny-sur-Canche, Ligny-Thilloy, Lillers, Linghem, Linzeux, Lisbourg, Locon, Loison-sous-Lens, Loison-sur-Créquoise, Longfossé, Longuenesse, Longueville, Longvilliers, Loos-en-Gohelle, Lorgies, Lottinghen, Louches, Lozinghem, Lugy, Lumbres,

M

Magnicourt-en-Comte, Magnicourt-sur-Canche, Maintenay, Maisnil, Maisnil-lès-Ruitz, Maisoncelle, Maizières, Mametz, Manin, Maninghem, Maninghen-Henne, Marant, Marck, Marconne, Marconnelle, Marenla, Maresquel-Ecquemicourt, Marest, Maresville, Marles-les-Mines, Marles-sur-Canche, Maroeuil, Marquay, Marquion, Marquise, Martinpuich, Matringhem, Mazingarbe, Mazinghem, Mencas, Menneville, Mentque-Nortbécourt, Mercatel, Merck-Saint-Liévin, Méricourt, Merlimont, Metz-en-Couture, Meurchin, Mingoval, Moncheaux-lès-Frévent, Monchel-sur-Canche, Monchiet, Monchy-au-Bois, Monchy-Breton, Monchy-Cayeux, Monchy-le-Preux, Mondicourt, Mont-Bernanchon, Mont-Saint-Éloi, Montcavrel, Montenescourt, Montigny-en-Gohelle, Montreuil, Monts-en-Ternois, Morchies, Moringhem, Morval, Mory, Moulle, Mouriez, Moyenneville, Muncq-Nieurlet,

N

Nabringhen, Nédon, Nédonchel, Nempont-Saint-Firmin, Nesles, Neufchâtel-Hardelot, Neulette, Neuve-Chapelle, Neuville-au-Cornet, Neuville-Bourjonval, Neuville-Saint-Vaast, Neuville-sous-Montreuil, Neuville-Vitasse, Neuvireuil, Nielles-lès-Ardres, Nielles-lès-Bléquin, Nielles-lès-Calais, Noeux-lès-Auxi, Noeux-les-Mines, Nordausques, Noreuil, Norrent-Fontes, Nort-Leulinghem, Nortkerque, Nouvelle-Église, Noyelle-Vion, Noyelles-Godault, Noyelles-lès-Humières, Noyelles-lès-Vermelles, Noyelles-sous-Bellonne, Noyelles-sous-Lens, Noyellette, Nuncq-Hautecôte,

O

Oblinghem, Œuf-en-Ternois, Offekerque, Offin, Offrethun, Oignies, Oisy-le-Verger, Oppy, Orville, Ostreville, Ourton, Outreau, Ouve-Wirquin, Oye-Plage,

P

Palluel, Parenty, Pas-en-Artois, Pelves, Penin, Pernes, Pernes-lès-Boulogne, Peuplingues, Pierremont, Pihem, Pihen-lès-Guînes, Pittefaux, Planques, Plouvain, Polincove, Pommera, Pommier, Pont-à-Vendin, Prédefin, Pressy, Preures, Pronville, Puisieux,

Q

Quéant, Quelmes, Quercamps, Quernes, Quesques, Questrecques, Quiéry-la-Motte, Quiestède, Quilen, Quoeux-Haut-Maînil,

R

Racquinghem, Radinghem, Ramecourt, Rang-du-Fliers, Ransart, Raye-sur-Authie, Rebecques, Rebergues, Rebreuve-Ranchicourt, Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Reclinghem, Récourt, Recques-sur-Course, Recques-sur-Hem, Regnauville, Rely, Remilly-Wirquin, Rémy, Renty, Rety, Richebourg, Riencourt-lès-Bapaume, Riencourt-lès-Cagnicourt, Rimboval, Rinxent, Rivière, Robecq, Roclincourt, Rocquigny, Rodelinghem, Roëllecourt, Roeux, Rollancourt, Rombly, Roquetoire, Rougefay, Roussent, Rouvroy, Royon, Ruisseauville, Ruitz, Rumaucourt, Rumilly, Ruminghem, Ruyaulcourt,

S

Sachin, Sailly-au-Bois, Sailly-en-Ostrevent, Sailly-Labourse, Sailly-sur-la-Lys, Sains-en-Gohelle, Sains-lès-Fressin, Sains-lès-Marquion, Sains-lès-Pernes, Saint-Amand, Saint-Aubin, Saint-Denoeux, Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Floris, Saint-Folquin, Saint-Georges, Saint-Hilaire-Cottes, Saint-Inglevert, Saint-Josse, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Léger, Saint-Léonard, Saint-Martin-au-Laërt, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Martin-Choquel, Saint-Martin-d'Hardinghem, Saint-Martin-sur-Cojeul, Saint-Michel-sous-Bois, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Nicolas, Saint-Omer, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Saint-Rémy-au-Bois, Saint-Tricat, Saint-Venant, Sainte-Austreberthe, Sainte-Catherine, Sainte-Marie-Kerque, Sallaumines, Salperwick, Samer, Sangatte, Sanghen, Sapignies, Sars-le-Bois, Sarton, Sauchy-Cauchy, Sauchy-Lestrée, Saudemont, Saulchoy, Saulty, Savy-Berlette, Selles, Sempy, Seninghem, Senlecques, Senlis, Séricourt, Serques, Servins, Setques, Sibiville, Simencourt, Siracourt, Sombrin, Sorrus, Souastre, Souchez, Surques, Sus-Saint-Léger,

T

Tangry, Tardinghen, Tatinghem, Teneur, Ternas, Thélus, Thérouanne, Thiembronne, Thièvres, Tigny-Noyelle, Tilloy-lès-Hermaville, Tilloy-lès-Mofflaines, Tilly-Capelle, Tilques, Tincques, Tingry, Tollent, Torcy, Tortefontaine, Tortequesne, Tournehem-sur-la-Hem, Tramecourt, Trescault, Troisvaux, Tubersent,

V

Vacquerie-le-Boucq, Vacqueriette-Erquières, Valhuon, Vaudricourt, Vaudringhem, Vaulx, Vaulx-Vraucourt, Vélu, Vendin-le-Vieil, Vendin-lès-Béthune, Verchin, Verchocq, Verlincthun, Vermelles, Verquigneul, Verquin, Verton, Vieil-Hesdin, Vieil-Moutier, Vieille-Chapelle, Vieille-Église, Villers-au-Bois, Villers-au-Flos, Villers-Brûlin, Villers-Châtel, Villers-l'Hôpital, Villers-lès-Cagnicourt, Villers-Sir-Simon, Vimy, Vincly, Violaines, Vis-en-Artois, Vitry-en-Artois,

W

Waben, Wacquinghen, Wail, Wailly, Wailly-Beaucamp, Wambercourt, Wamin, Wancourt, Wanquetin, Wardrecques, Warlencourt-Eaucourt, Warlincourt-lès-Pas, Warlus, Warluzel, Wavrans-sur-l'Aa, Wavrans-sur-Ternoise, Westrehem, Wicquinghem, Widehem, Wierre-au-Bois, Wierre-Effroy, Willeman, Willencourt, Willerval, Wimereux, Wimille, Wingles, Wirwignes, Wismes, Wisques, Wissant, Witternesse, Wittes, Wizernes,

Y

Ytres,

Z

Zoteux, Zouafques, Zudausques, Zutkerque

Les résultats du 1er tour des élections municipales 2020 sont disponibles grâce à notre mini-application franceinfo. Tous les chiffres sont fournis par le ministère de l'Intérieur.Pour découvrir les résultats dans les villes et villages du Pas-de-Calais. grâce à la carte-widget franceinfo, deux méthodes :Vous découvrirez quelles listes sont encore en course pour le 2ème tour. Seules les listes ayant obtenu 10% des voix peuvent se maintenir. Celles ayant réalisé plus de 5% peuvent fusionner. Les résultats présentés dans notre application sont officiels.Les conseillers municipaux sont élus pour six ans, selon un mode de scrutin mixte et complexe, à la fois majoritaire et proportionnel, selon la taille des communes. Dans celles de moins de 1 000 habitants, ils sont élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours. L'électeur peut voter pour des candidats qui se présentent individuellement, ou par liste, il peut ajouter ou retirer des noms sur un bulletin de vote et la parité n'est pas requise.Dans celles de 1 000 habitants et plus, les conseillers sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Les listes doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir et autant d'hommes que de femmes, avec l'alternance obligatoire. Deux tours de scrutin sont nécessaires si aucune liste n’obtient la majorité absolue au 1er tour. Au second tour, peuvent se présenter les listes ayant réuni au moins 10% des suffrages exprimés. Les listes ayant obtenu au moins 5% peuvent fusionner avec une liste qualifiée pour le second tour. Au second tour, la liste arrivée en tête obtient 50% des sièges et le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5%.