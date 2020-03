Municipales : pour voter, la Préfecture recommande d'amener son stylo et son bulletin de vote

les gestes barrières devront être effectués lors du vote : lavage des mains avant et après le vote, respect des règles de distance et limitation du contact physique entre électeurs, scrutateurs et membres du bureau de vote.

des dispositions seront prises pour maintenir, entre chaque personne, et à chaque étape du vote, une distance suffisante d’un mètre environ, au moyen de signalétique ou de marquages au sol appropriés.

Pour voter, adoptez les bons gestes :

✅ apportez votre stylo à billes, couleur bleue / noire ;

✅ apportez votre bulletin de vote (reçu par courrier) ;

✅ privilégiez les horaires de moindre affluence (9-11h et 13-16h). pic.twitter.com/lcSYkBGf3J — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) March 11, 2020

Vous avez reçu il y a quelques jours les circulaires officiels des candidats de votre commune accompagnées de bulletins de vote (un par liste) et d'enveloppes officielles. Ne les jetez pas ! Ils seront utiles pour voter. La Préfecture des Hauts-de-France recommande en effet à tous les électeurs d'amener leur propre bulletin de vote ce dimanche 15 mars pour le 1er tour des élections municipales."Les électeurs sont invités à apporter leur propre stylo à billes de couleur noire ou bleue et leur propre bulletin de vote reçu par courrier", peut-on lire dans un communiqué officiel. Objectif : éviter à chacun de devoir manipuler les bulletins présents dans chacun des bureaux de vote. Mais si vous oubliez et que vous n'avez pas reçu ces documents officiels, vous pourrez quand même voter : c'est une recommandation !Les autres recommandations sanitaires ont été renforcées suite à l'allocution du Président de la République ce jeudi annonçant notamment le maintien du scrutin Les électeurs les plus fragiles, âgés de 70 ou plus, bénéficieront de dispositions (après vérification de l'identité) visant à accélérer leur passage.La plupart des communes ont pris des dispositions pour sécuriser les bureaux de vote : gel hydroalcoolique, stylos, . A Lille, les tables, l’urne et les isoloirs sont nettoyés toutes les 30 minutes au minimum , et davantage selon l’affluence.Selon un sondage Ifop réalisé le 5 mars pour la plateforme de santé Charles.co, 28 % des Français envisagent de ne pas aller voter par crainte des risques de transmission du Covid-19.