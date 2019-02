Musée juif de Bruxelles : “Je le renie”, les mots cinglants de la grand-mère de Nemmouche

"Un déshonneur"



"Tête polluée"

Cette septuagénaire d'origine algérienne, qui a en partie élevé l'accusé, était, où elle aurait dû témoigner à la barre. Elle a produit un certificat médical la déclarant inapte pour ce déplacement.Dès l'audience préliminaire du 20 décembres'était vivement opposé à sa venue. Ses avocats avaient demandé le respect de son "intimité", refusant "un procès de l'émotion".En conséquence, la présidente de laa lu les procès-verbaux des deux auditions de Tassadit Reski en juin 2014 et en mars 2016, au cours de l'instruction.Lors du premier interrogatoire, peu après l'arrestation de Nemmouche le 30 mai 2014 à Marseille en possession des armes utilisées lors de la tuerie, laassure qu'elle a "pleuré pour les victimes" en apprenant les faits. "C'est un déshonneur, c'est une honte pour moi, je le renie", ajoute-t-elle à propos de son petit-fils.A ce moment là, l'accusé dans le box baisse la tête. Les jurés écoutent attentivement la lecture.Mme Reski, qui vit à(Nord), décrit aux enquêteurs l'de Mehdi, né sans père déclaré et placé à trois mois dans une famille d'accueil car sa mère s'est "complètement désintéressée" de lui.A 16 ans il revient vivre chez sa grand-mère et les "bêtises" commencent à s'enchaîner. La police débarque à la maison après son implication à 18 ans dans un "car-jacking". Son oncle maternel est excédé. "Pour nous, il a sali notre nom de famille", poursuit la grand-mère devant les enquêteurs en 2016.Le jihadiste français est alors incarcéré à laen Belgique et exprime le souhait de ne plus être visité par ses tantes et sa grand-mère, "soi-disant pour ne pas nous faire plus de mal".Mais "j'ai toujours pitié de lui et je lui envoie de l'argent", fait valoir Mme Reski. Et d'ajouter : "Sa tête est polluée, je ne peux pardonner à ceux qui ont pollué la tête de Mehdi et je ne lui pardonne pas non plus ce qu'il a fait".Mehdi Nemmouche,, délinquant multirécidiviste radicalisé en prison et passé par la Syrie, est accusé d'avoir tué, le 24 mai 2014 au musée juif, un couple de touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge du site.Il est jugé avec, un délinquant marseillais accusé de lui avoir fourni les armes et qui encourt comme lui la réclusion à perpétuité.