Un ministre impliqué dans le "complot"

Procès suspendu pour qu'un juré soit interrogé par la police, suspecté de violation de son devoir de discrétion (il a trop parlé à une suspension d'audience)... j'en appelle à la mémoire des chroniqueurs jud de Belgique et de France pr citer un précédent :-) #Nemmouche #MuséeJuif — Matthieu Demeestere (@matdemees) 18 février 2019

Pas d'audition de cette "témoin"

C'est une scène à laquelle on n'assiste pas tous les jours en cour d'assises. Un membre du jury a lui-même signalé aux magistrats avoir échangé à propos de l'affaire avec une "personne extérieure" , enferignant le devoir de discrétion auquel il est tenu. L'homme, qui a rapporté un témoignage troublant, a étéLe procès de la Tuerie du musée juif de Bruxelles où comparaîta donc été interrompu plusieurs heures ce lundi 18 février. L'incident a repoussé à 15h45 le début de la première plaidoirie d'une partie civile, initialement attendue à 9h.La présidente de la cour apar un suppléant. L'audience a été suspendue en fin de matinée, le temps que l'interrogatoire ait lieu. Elle a pu reprendre après que le policier a rendu compte à la cour d'Vendredi, après la matinée de procès, le juré a raconté être retourné sur son lieu de travail, où il a étéle 24 mai 2014, jour de la tuerie. Elle aurait vu Mehdi Nemmouche descendre d'une voiture dans laquelle se trouvaient deux autres hommes, a rapporté le policier lors de l'audience.Selon le juré relatant l'échange, "elle estet que le ministre belge des Affaires étrangère Didier Reynders serait impliqué dans ce complot". En se confiant "dans les toilettes" à son collègue de travail, elle dit aussiLesdans la salle d'audience quand cette prétendue témoin, une femme d'origine bolivienne précise, Me Vincent Lurquin. Elle dit avoir, à cause de lui, prénommé son fils Vincent.Cet avocat confirme qu'il s'est effectivement occupé de régulariser le séjour de cette femme sur le sol belge il y a des années., fait valoir Me Sébastien Courtoy, avocat de Nemmouche, mettant en mots le sentiment général.Vouloir l'entendre reviendrait à "lui infliger une humiliation", selon l'avocat. Car l'avocat général a souhaité que cette femme puisse être entendue à son tour, afin d'"éviter tout problème"., a-t-il justifié. La présidente n'a pas donné suite.Dans ce procès, Mehdi Nemmouche, 33 ans, délinquant multirécidiviste, est accusé d'avoir tué, le 24 mai 2014 au musée juif, un couple de touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge du site.Mais il nie les faits. Selon ses avocats, il était certes en possession des armes utilisées, le 30 mai 2014 lors de son arrestation à Marseille, maisLa tuerie n'est pas un attentat de l'organisation Etat islamique, mais, soutiennent-ils,(le service secret israélien) visant les époux Riva, les deux premiers morts du musée. Unequi indigne les parties civiles.