Musée juif de Bruxelles : récit de ces “secondes qui ont duré une éternité” pour la dernière victime de la tuerie

"On les a privé de leur vie"

"Vous êtes là aussi pour rendre #justice aux victimes assassinées. Vous avez la vie d'un homme entre les mains comme le répète la défense mais pensez aussi aux morts", dit Me Koning qui défend fille et frère de la Française Dominique Sabrier tuée au #MuséeJuif (Procès #Nemmouche) — Matthieu Demeestere (@matdemees) 19 février 2019

Dominique Sabrier, bénévole française de 66 ans, a été assassinée au musée juif de Bruxelles en 2014. Elle estet pu mesurer la "froide détermination" du tueur, a insisté son avocat lors du procès du djihadiste roubaisien Mehdi Nemmouche , ce mardi 20 février.Le français est jugé en Belgique, accusé d'être. Et depuis lundi, les avocats des victimes ont la parole pour évoquer leur mémoire,, selon les mots de l'un d'eux.Me François Koning, qui défend la fille et le frère de Dominique Sabrier, a rappelé que la victime avait, à quelques mètres, alors qu'elle se tenait assise derrière son bureau à l'intérieur du musée.A ce moment là, un couple de touristes israéliens viennent d'être attaquées par derrière, sous le porche d'entrée,. Dans la foulée, Alexandre Strens, un employé belge du musée âgé de 26 ans, né de parents marocains, estdans le hall d'accueil. Il décédera deux semaines plus tard à l'hôpital.Derrière son bureau d'où elle tente d'activer un système d'alarme, la sexagénaire française voit toute la scène :. "Elle a tout le temps de se voir assassiner froidement par un tueur déterminé", a affirmé Me Koning. La quatrième et dernière victime plonge au sol pour tenter de se protéger mais, a-t-il insisté, en référence à l'organisation jihadiste au sein de laquelle Nemmouche est soupçonné d'avoir combattu en Syrie entre janvier 2013 et février 2014.Dominique Sabrier, ex-employée d'une maison d'édition parisienne, tout juste installée à Bruxelles pour sa retraite et bénévole au musée, était, a aussi dit Me Koning. Pour lui, "ce sont quatre belles personnes qui ont été assassinées (...), toutes en bonne santé.".Il a vu en Alexandre Strens, 26 ans, "l'emblème même du gâchis de cette histoire", décrivant un "qui se prend d'intérêt pour la culture hébraïque et se fait assassiner par l'Etat islamique"., a lâché Me Koning. Les plaidoiries des parties civiles doivent se poursuivre toute la semaine. Un verdict est attendu début mars.