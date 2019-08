Myriam Badaoui, condamnée dans l'affaire d'Outreau, retourne en prison

"Passé judiciaire"

Sortie de prison en 2011, Myriam Badaoui, principale accusatrice dans l'affaire d'Outreau, a été de nouveau condamnée à huit mois d'emprisonnement pour "vol" et "falsification de chèques". Elle a aussi interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Selon Ouest-France , la mère incestueuse condamnée à 15 ans de prison en 2004, a confié "perdre les pédales' depuis un an. « Je ne trouve pas ma place dans le monde extérieur. Mon nom est un obstacle. La prison a été ma maison. J’y ai fait mes premiers pas : des formations, un travail… », a-t-elle dit au tribunal de Rennes. Installée en Bretagne, Myriam Badaoui a indiqué avoir entamé les démarches pour changer de nom. Elle ne voit plus ses enfants et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle affirme n'avoir aucune relation sociale."Elle a le sentiment sans arrêt d’être rattrapée par son passé judiciaire très lourd, et d’y être réduite", a également expliqué son avocate.Au début des années 2000, Myriam Badaoui avait dénoncé six suspects, condamnés pour attouchements et viols d'enfants, avant de se rétracter. Dans l'affaire d'Outreau qui a pris une tournure politique à cause des errances de la justice, une dizaine d'enfants ont été reconnus victimes d'abus sexuels.