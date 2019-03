Nacer Bouhanni (Cofidis) à La Panne ce mercredi

Nacer Bouhanni a ajouté la course Bruges-La Panne, classée WorldTour et prévue mercredi en Belgique, à son programme, a-t-on appris ce lundi auprès de l'équipe nordiste Cofidis.



Le Vosgien a été logiquement débordé samedi dans Milan-Sanremo (62e) au regard de son retard dû à son abandon précoce dans Tirreno-Adriatico.



Comme prévu, Bouhanni disputera sa première course française de la saison, dimanche prochain, à Cholet-Pays de Loire.