Namur : une mère plonge volontairement dans un étang avec ses deux enfants

Quatre personnes dans un étang à Namur: la mère des trois enfants sauvés reste introuvable https://t.co/wvM2wlvNVz — RTBF info (@RTBFinfo) November 5, 2019

Les pompiers de Namur ont été appelés vers 19h. Des témoins ont vu une femme plonger dans un étang du parc Louise-Marie à Namur avec deux de ses enfants de 6 et 4 ans. Un 3ème enfant de 3 ans est resté sur la berge.A leur arrivée, les pompiers ont constaté que deux enfants avaient été sauvés par un jeune de 21 ans qui a sauté deux fois à l'eau. Les pompiers ont effectué des recherches pour retrouver la mère. En vain. Les recherches ont été arrêtées par la nuit et ont repris ce mardi matin.Selon les pompiers, il s’agirait d’un acte désespéré. "Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’un acte désespéré d’une mère, a expliqué le colonel Bocca, commandant des pompiers du secteur. Les deux enfants ont pu être sauvés grâce à l’intervention de témoins. L’un des enfants a dû être réanimé et il a certainement dû avaler de l’eau qui n’est pas très propre".Les deux enfants ont été hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en danger, selon la RTBF