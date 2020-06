A Namur, la remise des diplômes de fin d'année a eu lieu sur un parking, en drive-in

En raison du coronavirus et des mesures de distanciation sociale, un établissement belge à Namur, en Belgique, a décidé d'organiser la remise des diplômes de ses élèves sur un parking jeudi 25 juin. Des images insolites pour un moment qui l'est tout autant.

Drive-in

Ils avaient rendez-vous sur un grand parking jeudi 25 juin. Quelque 120 voitures rassemblées pour la remise des diplômes de l'école de Champion, près de Namur, en Belgique. Les fameux "Rhétos" 2020.Un lieu inhabituel pour un tel événement. Crise sanitaire du Covid-19 et distanciation sociale oblige, Olaf Mertens, directeur de l'Institut Providence de Champion, et ses équipes, ont dû faire preuve de créativité. "Ces élèves de terminale ont eu tous leurs évènements annulés, comme leur bal ou leur voyage de fin d'année. Donc on a voulu leur organiser un évènement mémorable", a t-il expliqué à nos confrères de RTL Info , qui a diffusé les images.Equipes de télévision, podium où chaque élève était un à un appelé sur scène, écran géant et retransmission sur les réseaux sociaux, son diffusé via les auto-radios... Olaf Mertens, très théâtral, n'a pas fait les choses à moitié pour offrir à ses élèves une remise des diplômes inoubliable. En drive-in.