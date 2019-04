Nappes phréatiques : en Picardie, les niveaux sont insuffisants cette année encore

Préoccupant mais habituel

Cela risque effectivement d'être le cas. Le Bureau de recherches géologiques et minières vient de terminer les analyses pour l'hiver 2018/2019. Son rôle ? Suivre, en temps réel, l'évolution des niveaux des nappes phréatiques. Résultat : les préfectures de la région devraient imposer des restrictions aux habitants pendant la période estivale, faute de ressources suffisantes dans les nappes phréatiques. "Globalement, les niveaux sont inférieurs par rapport à la moyenne", explique Marc Parmentier, hydrogéologue.Concrétement, la période de, de mi-novembre à début avril, vient de s'achever. Là où les nappes phréatiques sont censées stocker de l'eau pour le reste de l'année, elles n'en ont en fait pas réupéré assez. "Il nous manque 20 à 30% de la recharge par rapport à la moyenne", explique l'hydrogéologue. Et cela s'avère problématique au moment où débute la période de la, celle où les sols sont très sollicités et se vident de leurs ressources. Un niveau bas dès le début du printemps, ce n'est pas inhabituel pourtant.détaille le spécialiste.Résultat ? "Il risque d'y avoir sécheresse des nappes."Pour rappel :Conclusion : "" Seront donc limités les usages agricoles, industriels ou encore les besoin en eau des collectivités, ou des particuliers possédant des piscines.Parmi les zones concernées, la Bresle et le secteur de la Maye dans la Somme, et la nappe de la Craie