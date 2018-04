National : le FC Chambly passe à côté

Bruno Luzi et Florian Pinteaux

Propos recueillis par Emilie Montcho et Aurélien Barège

Vainqueur à Créteil en match en retard, Chambly ne devait pas rater ce match contre les Normands, dans la course au maintien en National.Mais si le club brille en Coupe de France, c'est loin d'être gagné en championnat. Le Football Club de Chambly s'est incliné devant Avranches. 1 - 0. But signé par Ndiaye en fin de partie.Explication de l'entraîneur, Bruno Luzi : "On est tombé sur un gardien qui était en état de grâce, limite surnaturel. On ne peut pas dire 'on aurait dû mettre lui, on aurait dû faire ça'. (...) Dans le contenu, c’est le meilleur match de la semaine et c’est celui là qui nous ramène 0 point. Parfois le football ce n'est pas tellement explicable".Après cette défaite, Chambly jouera une demi-finale historique en Coupe de France dans dix jours, face aux Herbiers.