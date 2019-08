Nausicaà annonce la mort de “Mémère”, son plus vieux pensionnaire

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès du plus ancien pensionnaire de Nausicaá, un requin-taureau femelle.



Pensionnaire chez nous depuis près de 30 ans et affectueusement appelée « Mémère » par l’équipe des soigneurs, elle faisait le bonheur de nos visiteurs. pic.twitter.com/0m8uLvqnVr — Planète NAUSICAÄ (@PlaneteNAUSICAA) August 28, 2019

Le plus grand aquarium d'Europe a annoncé, mercredi 28 août, le décès de son plus vieux pensionnaire sur les réseaux sociaux. "Mémère" était arrivée il y a 30 ans au sein de l'aquarium Nausicaà de Boulogne-Sur-Mer. Le requin-taureau est mort de vieillesse mardi."L’un des plus vieux requins-taureaux évoluant en aquarium en Europe était originaire de Floride et parmi les 3 requins-taureaux accueillis chez nous, elle était reconnaissable entre tous à sa livrée dorée", peut-on lire sur la page Facebook de Nausicaà . Deux autres requins-taureaux peuvent toujours être vus dans le bassin."Elle a, de par sa longévité exceptionnelle en aquarium, tout connu de Nausicaá", commente encore l'aquarium boulonnais. La mort de "Mémère" survient près de 6 mois après la polémique sur l'hécatombe de requins-marteaux dont il ne reste plus aucun individu