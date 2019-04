Nausicaá : le dernier requin-marteau est mort

"C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre dernier requin marteau". Nausicaá a annoncé ce jeudi dans un communiqué le décès du dernier requin-marteau de son aquarium. Ce mâle, âgé de neuf ans, était le dernier survivant de la trentaine de requins-marteaux juvéniles prélevés en 2011 et en 2018 sur la côte nord-est de l’Australie.Cet animal ne s'alimentait plus depuis deux semaines et avait été placé dans un bassin d'isolement, non visible du public. C'est le 30ème requin-mateau décédé à Nausicaá. "Arrivé à Nausicaá il y a 8 ans, le requin marteau provenait de la côte Nord-Est de l’Australie avec l’accord et sous le contrôle des autorités australiennes, explique Nausicaá . (...) La présence du requin marteau à Nausicaá avait pour mission de sensibiliser nos visiteurs à la beauté et à la fragilité de cet animal, de mieux le connaître et observer ses comportements pour apprendre à le protéger encore mieux dans son milieu naturel."Le requin-marteau est une espèce en danger, présente sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Notamment à cause de la pêche à l’aileron et du braconnage.Ces décès posent question et font même polémique. Le coût (environ 1 million d'euros) est au centre des débats. Frédéric Cuvillier, président de la Communauté d’agglomération du Boulonnais, a notamment réagi demandant que des experts se réunissent : « Une rencontre des spécialistes, experts, aquariologistes mondiaux (peut) avoir lieu afin de procéder à un état des lieux des connaissances, et constituer un comité scientifique et éthique qui permettra la mise en place d’un plan d’action d’ampleur pour la sauvegarde de l’espèce ».Désormais, il n’y a plus de requin-marteau à Nausicaá.