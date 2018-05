Nausicaá : Plongée dans le plus grand bassin d'Europe, samedi à 11h

AU PROGRAMME

Récit

Nausicaà : l'histoire d'un chantier géant

Le centre national de la mer ouvre son nouveau bassin au grand public ce samedi 19 mai. Avec 10 000 m3, 60 000 animaux et 15 000 m2 d'exposition, Nausicaá devient le plus grand aquarium d'Europe et le quatrième du monde entier.sera aux premières loges pour nous faire vivre une. Il se baladera dans le circuit de Nausicaá en compagnie de nombreux invités, pour arriver devant l'incroyable grande baie, où il retrouvera spectateurs et invités.depuis l'extérieur, découverte de l'architecture de ce lieu, désormais posé comme le phare de Boulogne. dans le hall , au milieu du public, retour sur ce chantier hors-normes. Puis direction l’entrée du nouveau bassin des Hautes-Mers.retour sur le spectacle pyrotechnique du vendredi 18 mai soir, à l'occasion de l'ouverture du nouveau bassin.rencontre avec, responsable du service aquariologie. Il nous montre le plancton, le bassin aux méduses, les requins..., responsable pédagogique nous fait part de la mission d'éducation à la nature de Nausicaá.cachalots, otaries, phoques... Découvrez les mammifères présents à Nausicaá.avec, le responsable du chantier, explication de la prouesse technique existante, dans le tunnel et sous le bassin.longue de 20 mètres et haute de 5 mètres, la grande baie émerveille tous les visiteurs.direction l'espace technique avec les soigneurs-nourrisseurs . Ils nous dévoileront leurs techniques et nous montreront leurs outils uniques au monde.avec, directeur de Nausicaà et, architecte, retour sur l’histoire de Nausicaá, sur la prouesse de ce bassin et sur cette aventure en laquelle personne ne croyait vraiment.Présenté par Jean-Luc Douchet et Loïc BeunaicheRéalisé par Loïc Le Marchand