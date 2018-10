Des navettes sans chauffeur, électriques et gratuites arrivent sur le campus de Villeneuve d'Ascq

Des navettes électriques seront expérimentées entre les stations ses métro 4 Cantons et Cité scientifique annonce @DamienCastelain lors du conseil de la MEL pic.twitter.com/qy8ijyweeA — Patrick Seghi (@PatrickSeghi) 19 octobre 2018

Boulogne-sur-mer expérimente Morinéa, une navette sans chauffeur

Le moyen de transport de demain ? La(Métropole Européenne de Lille) y croit. La collectivité a décidé d'expérimenter d'ici la fin de l'année une navette autonome. Sans chauffeur, et dotée d'une quinzaine de places, elle transportera "les usagers du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30, avec une fréquence de 10 minutes en heure de pointe et de 20 minutes en heures creuses." L'annonce a été faite ce vendredi lors de l'assemblée plénière."La mise en service d’une nouvelle navette sur le Campus de l’Université de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq viendra compléter la desserte en métro et bus du site, et répondre aux besoins de mobilité des étudiants", explique la MEL.Une autorisation ministérielle a été demandée. « Il s’agit d’une innovation majeure que nous choisissions d’expérimenter aujourd’hui. Notre territoire a toujours su accueillir et initier l’innovation en matière de transports comme ce fut le cas avec le métro automatique, la MEL se donne aujourd’hui les moyens de permettre aux métropolitains de tester cette nouveauté qui pourrait révolutionner les transports publics », affirmePrésident de laPlusieurs expérimentations sont en cours en France, notamment en région parisienne et bientôt à Rouen . En 2017, Boulogne-sur-mer avait essayé une navette autonome sur le port pendant une quinzaine de jours