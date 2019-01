« Ne venez pas à l’école demain » : à Tournai, un étudiant poste sur Instagram une photo de lui avec une arme

L'histoire remonte à ce mardi 15 janvier. Et l'alerte a été déclenchée par. L'algorithme de l'application a repéré une photo douteuse et l'a signalée à la police. On y voyait un jeune homme de 19 ans une arme à la main et cette légende : «».L'élève en infographie à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire (IPES) dea été interpellée très rapidement. L'arme était factice et le jeune homme n'avait aucune intention terroriste. Il a expliqué que c'était une mauvaise blague.Explication qui n'a pas été du goût de Joël Danis, directeur des opérations de la zone de police du Tournaisis, interrogé par RTL.be ."Pour le même prix, on aurait pu avoir un mouvement de panique lié à ce qu'il a posté. Pour le même prix, l'arme étant factice mais les gens ne le sachant pas, il y aurait pu avoir un mouvement de panique avec des gens blessés, piétinés dans l'école. Donc, ce n'est pas une chose à faire. Légalement, d'ailleurs, c'est interdit.". "Si, comme le jeune homme le dit, il s'agit de faire une blague entre amis, qu'il le fasse en messagerie privée. Cela évitera des soucis", ajoute le policier.L'étudiant sera sanctionné par son école. Et des suites judiciaires pourraient être données à cette affaire.