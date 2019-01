Neige : 1000 foyers encore privés d'électricité en Picardie ce mercredi soir

Tous les agents @enedis_picardie mobilisés pour rétablir le courant au plus tôt. Un hélicoptère sur place pour identifier les pannes plus vite. #Aisne #neige #ServicePublic #tempetegabriel pic.twitter.com/waWZg9OiEd — Thierry Scarcériaux (@ThScarceriaux) 30 janvier 2019

#endirect #tempetegabriel le diagnostic est en cours et les @enedis_picardie sont mobilisées pour un retour rapide à la normale #servicepublic pic.twitter.com/xtxfzEdJjZ — Enedis en Picardie (@enedis_picardie) 30 janvier 2019

depuis ce matin, les techniciens d'Enedis interviennent sur le réseau électrique de la Picardie pour rétablir le courant.Dans les départements de l'Oise et de l'Aisne, les chutes de neige ont eu raison d'une bonne partie du réseau électrique. En cause ? Des chutes de câbles et d'arbres. Mercredi matin, les logements de nombreux picards se sont retrouvés dépourvus d'électricité., en charge du réseau, a annoncé le recensement deLa tempête Gabriel ayant plus particulièrement touché les alentours de. De leur côté, les habitants de l'n'ont pas été épargnés.Enedis nous a confirmé ce matin l'existence de. Les équipes techniques sont sur place pour rétablir l'alimentation électrique au plus vite.