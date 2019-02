Neige : 900 étudiants belges et néerlandais ont passé la nuit bloqués en Savoie, certains en hypothermie

La préfecture répond sur Twitter

© Twitter

Ils devaient rentrer chez eux après une semaine de ski, mais la neige a bloqué leurs bus.et desont été bloqués cette nuit à Saint-Sorlin-d'Arves, en Savoie, rapporte France 3 Alpes Les étudiants devaient prendre la route vers 19 heures, mais les bus ne pouvaient pas avancer à cause de la neige. "On a fait 5 km en 8 heures" a témoigné un étudiant, Louis, sur RTL.be . Le bus ne pouvant plus avancer, raconte-t-il, donc le groupe a dû descendre pour se diriger vers la boîte de nuit du village. "".À leur arrivée,et ont dû être hospitalisés à Saint-Jean-de-Maurienne par les pompiers. Sans eau, réseau ni internet, les étudiants ont attendu près de 4 heures avant de pouvoir monter dans un bus... du moins pour une partie d'entre eux.dans la station de Saint-Sorlin. Y a-t-il des solutions pour les héberger cette nuit ?" a demandé quelqu'un sur Twitter à la préfecture de Savoie, qui a répondu hier soir que "face à la défaillance du tour opérateur, les services de l'État et les collectivités locales ont organisé la mise à l'abri ou le départ des étudiants, clients de Sunweb".Et d'ajouter, dans un second message que "pour toute demande individuelle, vous pouvez vous adresser au tour opérateur qu idoit tenir à jour la liste des étudiants mis à l'abri ou pris en charge dans les bus."Selon l'un des utilisateurs de Twitter qui a interpellé la préfecture savoyarde, les étudiants ont pu pour la majeure partie d'entre eux être hébergés à Saint-Jean-de-Maurienne. D'autres,à cause d'un problème technique, ont a priori été pris en charge ce matin dans un nouveau bus, vers 10h20 selon RTL.be.