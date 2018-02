Neige : les conseils des autorités pour éviter une pagaille dans les Hauts-de-France

Limitez vos déplacements

Pas de transport scolaire



Mesures de restriction pour les poids lourds

[Alerte météo] Les #HautsdeFrance placés en vigilance orange – neige-verglas. Plus d'informations sur les mesures préfectorales (restriction de circulation des #Poidslourds) sur https://t.co/yoakl0URtX pic.twitter.com/hqPT1k6XUH — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 8 février 2018

Conseils de comportement en cas de vigilance orange neige-verglas Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer. Renseignez-vous sur les conditions de circulation.

Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

N'utilisez pas pour vous chauffer : - des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc. - les chauffages d'appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

Lava tomber dans lesà partir de 6h selon les dernières prévisions de qui a placé la région en vigilance orange ).La période 6h-10h est celle du trafic routier le plus intense. "Dans ce contexte, quel que soit le mode transport, les conditions de circulation seront particulièrement perturbées", explique la. C’est pourquoi, Michel Lalande, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, demande aux habitants de limiter leur déplacement au strict nécessaire et de différer ceux ne présentant pas de réelle urgence."Pour celles et ceux qui seraient contraints de se déplacer malgré tout, le préfet "conseille de se munir de vêtements chauds et de couvertures afin de faire face à uneéventuelle immobilisation sur la route." Aucun bus scolaire ne circulera dans les Hauts-de-France ce vendredi. De nombreux établissements scolaires ont décidé de ne pas assurer les cours. Mieux vaut se renseigner au cas par cas."En raison des conditions météorologiques, la Région Hauts-de-France a décidé de prendre des mesures de sécurité et de suspendre, pour la journée de ce vendredi 9 février, les transports scolaires et interurbains dans l’ensemble des 5 départements de la région", explique le Conseil régional. Une page spéciale a été mise en ligne sur internet. Des mesures de restriction de la circulation des poids lourds ont été prises. Voici les axes interdits pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes à compter du 9 février 2018 à 03h00 jusqu’au 10 février 2018 à 12h00 :- sur l’autoroute A1 dans le sens Nord-Sud depuis la jonction A1/29 jusqu’à Paris ;- sur l’autoroute A16 dans le sens Nord-Sud depuis la jonction A16/29 jusqu’à Paris ;- sur l'intégralité de route nationale 2 dans les deux sens de circulation ;- sur l'intégralité de la route nationale 42 dans les deux sens de circulation.Larappelle également que l'Ile-de-France sera inacessible à partir de 5h ce vendredi.