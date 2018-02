Neige inattendue dans le Nord

avait prévu le froid. Pas vraiment la neige. Il tombait quelques flocons ce midi dans le sud du département du Nord, notamment la Sambre, l'Avesnois ou le Cambrésis (Maubeuge, Cambrai, Avesnes-sur-Helpe...). Rien de bien méchant. Mais avec les températures négatives, il y avait de quoi blanchir les sols, comme le montrent ces photos publiées sur les réseaux sociaux.



Neige à Bavay

Neige à Maubeuge



Neige à Preux-au-Sart

Neige à Hautmont

Neige à Mairieux



Les prévisions neige de Météo France

Ces chutes de neige localisées ne devraient pas durer. Une petite perturbation qui circule sur l'Angleterre peut à sa marge générer quelques flocons en fin de journée sur les côtes de la Manche. Là encore, rien de bien significatif.



L'élément le plus marquant de ce jour est plutôt la chute des températures, déjà sensible depuis ce matin. Sur les trois quarts de la région, il n'y aura pas ou peu de dégel. Seul les zones les plus proches de la mer connaîtront pendant quelques heures des températures faiblement positives. Le vent de nord-est est modéré à assez fort. Il renforce la sensation de froidure.



A priori, plus de neige jusqu'à mercredi qui sera la journée la plus froide de la semaine mais aussi la dernière journée bien ensoleillée. Un retour de la neige de manière plus intense est prévue pour jeudi et vendredi. Mais l'échéance est encore lointaine.