Neige : Météo France lève sa vigilance orange sur les Hauts-de-France

Les prévisions évoluent très vite. Alors qu'on pensait avoir de laencore pendant quelques heures, l'heure semble plutôt aller à l'accalmie. Ce mercredi midi, Météo France annonce avoir levé sa vigilance orange sur cinq départements :Lesne sont donc plus en orange sur la carte et passent en jaune . Météo France maintient sa vigilance pour 19 départements du centre-est.Cela veut-il dire qu'il n'y aura plus de chutes de neige dans les prochaines heures ? Non.nnonce toujours que dans l'après-midi, "1 à 3 centimètres supplémentaires s'ajouteront sur l'ouest de l'Oise. On conservera également quelques rares flocons sur l'ensemble des Hauts-de-France dans l'après-midi, s'évacuant par le sud" .La neige (entre 5 et 15 cm selon les endroits) ne va pas fondre tout de suite. Les températures maximales de l'après-midi resteront froides, entre 0 et 1°C dans l'intérieur des terres.Prudence également sur les routes demain matin. Avec des températures minimales de -2 à -3°C dans l'intérieur,sont attendus dans la nuit de