Neige : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

Carte de vigilance orange émise par Météo France / © Météo France



Les dernières prévisions de Météo France pour ce vendredi

font partie des 27 départements placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France. Toute la région Hauts-de-France sera touchée par des chutes de neige toute la journée de vendredi.La vigilance est valable. "Une perturbation aborde la Bretagne dans la nuit et progresse vers l'est dans la journée de vendredi, explique Météo France. Les gelées vont se généraliser à l'avant. En fin de nuit, en arrivant sur de l'air froid, les pluies vont se transformer en neige jusqu'en plaine. Ce passage neigeux apportera en quelques heures une couche de neige fraîche de 3 à 7 cm. Ces chutes de neige se décaleront progressivement vers l'est en cours de journée puis soirée".



Ce vendredi, une perturbation arrive par l'ouest dans la matinée. Les températures étant encore froides, elle donnera de la neige pour commencer. La couche de neige pourra atteindre 3 à 5 cm voire localement 7 cm.

Carte Météo France pour ce vendredi matin.

On garde des températures négatives toute la matinée sauf en bord de mer. La sensation de froid sera fortement accentuée avec le vent autour de 20 km/h dans les terres (les températures ressenties dans l'Aisne seront en dessous de -10 degrés.).



Ces précipitations continuent de blanchir les sols. Un ciel de traîne se met en place à l'arrière avec des averses de pluies sur le littoral et de neige dans les terres. Ces précipitations concernent la région jusque dans la nuit.



Carte Météo France pour ce vendredi après-midi.

Et samedi ?



Le ciel devient variable avec de belles éclaircies dans l'après-midi avant qu'il ne se voile à nouveau par l'ouest, annonçant l'arrivée d'une perturbation pour la nuit de samedi à dimanche qui peut donner tout de même quelques flocons sur la Thiérache et l'Avesnois.