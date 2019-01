Neige - Tempête Gabriel : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

© Météo France

La tempête Gabriel arrive. Elle va amener du vent et de la neige.a décidé placer l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme en. Une vigilance qui démarre à 16h ce mardi après-midi et se terminera mercredi à 6h. En tout, 37 départements français sont en vigilance orange pour vents violents ouindique dans son dernier bulletin que "des chutes de neige assez conséquentes sont attendues sur une partie assez vaste du nord du pays. Les premières chutes de neige devraient être observées dès 16 h cet après-midi sur la partie la plus à l’ouest. Les intensités se renforceront en soirée et dans la nuit avec le décalage vers l’est des précipitations. Sur les départements placés en vigilance orange les cumuls attendus seront généralement de l’ordre de 5 à 10 cm ponctuellement 15 cm."Le chemin exact de la tempête reste difficile à prévoir de façon précise. Les prévisions pour cette nuit de mardi à mercredi restent donc à affiner.