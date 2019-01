Neige : Météo France place de nouveau l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme en vigilance orange

Carte de vigilance Météo France / © Meteo France

La régionn'en a pas fini avec la neige. Quatre des cinq départements sont été placés enpar Météo France pour des chutes deet du verglas attendus la nuit prochaine. La vigilance est valable à partir de 17h et jusqu'à vendredi 6h dans l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme."Une perturbation neigeuse aborde les départements en vigilance orange par le sud, sur des sols froids et enneigés. Elle est active et circule rapidement vers le nord dans la nuit. Elle dépose une", explique Météo France . Une couche moins importante donc que ce mercredi qui avait apporté jusqu'à 15 cm localement.Ce jeudi après-midi, le ciel va se couvrir à l'approche d'une nouvelle dégradation par le sud-ouest qui aborde l'Oise en milieu d'après-midi et s'étend rapidement vers les frontières belges.Les températures de nuit seront de -2° à 0°C.Des températures nocturnes moins froides que celles enregistrées par les stations météorologiques de Météo France dans la nuit de mercredi à jeudi. En milieu de nuit, il a fait -6,1 à Amiens. A Abbeville, le thermomètre est descendu jusqu'à -5 et jusqu'à -5,9 à Lille.