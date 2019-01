NEIGE. Météo, trafic routier, bus, trains... : le point sur les perturbations ce mercredi dans les Hauts-de-France

Météo

Boulogne-sur-Mer. La neige n’a pas tenu sur le littoral boulonnais, les bus Marineo roulent normalement. pic.twitter.com/hDs9Ou9a0Z — Patricia Noël (@PatriciaNol3) 30 janvier 2019

Trafic routier

#InfoTrafic "Situation très compliquée sur l'#A1 #Senlis -> #Paris. Bcp de conducteurs à l'arrêt. Il y a un stockage de PL avec intervention des forces de l'ordre pour faire respecter leur interdiction de circulation en #IDF. Evitez le secteur !" (A. Caurier de @sanef_autoroute) pic.twitter.com/nOiM9dR23M — Sanef 107.7 🎙️ (@sanef_1077) 30 janvier 2019

Dans le département de l#Aisne, circulation PL reprend sur le réseau autoroutier mais pas sur le réseau national (RN2 et RN31) et départemental #prudence https://t.co/BGyTktbuv1 — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 30 janvier 2019

Bus

❄Point Trafic du 30/01 - 05h35 ❄

En raison des conditions météorologiques :

- Les lignes 1 et 2 du Métro circulent normalement

- Le service Tramway circule avec des légers retards

- AUCUN BUS ne circule sur le réseau

*Prochain point trafic à 07h00 — ilévia Bus (@ilevia_bus) 30 janvier 2019 Info trafic du 30 janvier à 5h30



Les conditions de circulation restant dangereuses, aucun bus Ametis ne circule jusqu'à nouvel ordre



Nous vous tenons informés des évolutions.

Merci pour votre compréhension — Ametis Info (@ametis_info) 30 janvier 2019

5 à 15 cm selon les endroits : la neige est tombée ces dernières heures et continue à tomber sur toute la région. L'Arrageois et le bassin minier sont les plus touchés : jusqu'à 15 cm. 8 à 12 cm sur les départements picards.Seul le littoral de la Côte d'Opale a été en partie épargné. Les Hauts-de-France étaient en vigilance orange neige-verglas depuis ce mardi soir à cause du passage de la tempête Gabriel sur la France. Vigilance en partie levée à 11h (maintenue sur le Nord et l'Aisne)Les chutes de neige devraient s'arrêter partout dans la matinée. Elle se déplacent petit à petit vers l'Est. Les températures positives pourraient faire fondre la couche de neige assez rapidement dans la journée.Partout, la circulation a été compliquée ce mercredi matin, particulièrement sur le réseau secondaire. Camions en portefeuille, difficultés dans les montées... Mais pas de blocage total d'axes. La DIR a rapidement affirmé que la circulation était possible partout, au moins sur une voie et avec prudence évidemment.Gros ralentissements sur les autoroutes, notamment l'A16 (mais ça roule entre Amiens et Beauvais) et l'A23. Sur l'A1, on comptait à 7h30, 40km de bouchons. 20 km sur l'A23. Environ 120 km de bouchons autour de Lille.La Sanef,. Un bouchon s'étale sur 10km et "fait exploser les temps de passages". En effet, une zone de stockage comptant plus de 600 camions se trouve dans la zone. La circulation se fait donc sur une seule voie. Aucun horaire d'évacuation de la zone de stockage n'a été fixé. Latient à souligner que la remise "sur le réseau de plus de 600 camions prendra un peu de temps".La voie rapide Englos-Tourcoing est bien déneigée. Sur l'A26, la circulation est assez fluide. Attention à la Nationale 2 où il neige beaucoup ce mercredi matin. Dans la Somme, circulation difficile sur la N31 entre Beauvais et Rouen.L'interdiction de circulation des poids-lourds a été levée à 11h sur le réseau routier desLes voitures devaient respecter des limitations de vitesse ce mercredi matin jusqu'à 12h : 110 au lieu de 130 km/h sur les autoroutes et 90 au lieu de 110 km/h sur les routes nationales. A 8h, aucun accident grave n'était à signaler dans la région.Ci-dessous,des perturbations sur le réseau routier desen temps réel.Comme la semaine dernière, les transports scolaires ne circulent pas ce mercredi , décision prise par la région Hauts-de-France. Les cours sont retardés ou annulés dans de nombreux établissements. Mieux vaut se renseigner avant de prendre la route.Partout,Aucun bus sur la métropole lilloise (Ilévia). Même constat à Valenciennes, Arras, Lens... A Dunkerque, les bus ont circulé normalement.Pas de bus Ametis à Amiens non plus.



Aucun bus ne circule également dans les rues de Beauvais dans l'Oise.



Train

🚦 FlashInfoTERHDF 9h



🔴 La circulation est toujours interrompue sur les lignes :

Amiens ↔ Paris

St-Quentin ↔ Paris

Laon ↔ Paris

Nos équipes sur le terrain font leur maximum pour permettre une reprise de la circulation, et nous restons disponibles pour vous renseigner ! — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 30 janvier 2019



Avion

Chutes de neige persistantes ; opérations traitement pistes débutées cette nuit toujours en cours. Premiers départs reprogrammés 10:30 au moins pic.twitter.com/SnztHnnoH4 — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) 30 janvier 2019

Grosses perturbations sur le réseauce mercredi matin : certains trains ont été supprimés, notamment à Lens. Retards sur les TGV d'une vingtaine de minutes, ils ont été obligés de réduire leur vitesse à 200 km/h..Le trafic a été particulièrement perturbé aussi dans la Somme, l'Aisne et l'Oise.L'aéroport de Lille-Lesquin a annulé ses vols ce matin. Les pistes sont impraticables. Retour à la normale au plus tôt à 10h30.