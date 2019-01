Neige : pas de transport scolaire et interurbain dans les Hauts-de-France mercredi

⚠❄ En raison des prévisions météo, les transports scolaires et interurbains sont suspendus, mercredi 23 janvier, sur l'ensemble du territoire des #hautsdefrance.#Aisne #Nord #Oise #PasdeCalais #Somme

2ème jour sans transport scolaire mais cette fois dans les 5 départements des. Ce mercredi, aucun bus scolaire ne circulera dans l', le Nord, l'et leen raison de la neige qui va tomber dans les prochaines heures."En raison des forts risques de regel et des chutes de neige prévues, les transports scolaires et interurbains sont suspendus, mercredi 23 janvier, sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France", peut-on lire sur le communiqué de la région Cette suspension de la circulation des transports scolaires gérés par la régionne concernait qu'une partie du Nord, de l'Aisne et du Pas-de-Calais ce mardi. Cette fois, l'ensemble du département sera sans bus.Rappel : les cours ne sont pas suspendus pour autant. Les établissements scolaires sont ouverts.