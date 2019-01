Neige : plus de 20 000 foyers privés d'électricité en Picardie ce mercredi matin

Tous les agents @enedis_picardie mobilisés pour rétablir le courant au plus tôt. Un hélicoptère sur place pour identifier les pannes plus vite. #Aisne #neige #ServicePublic #tempetegabriel pic.twitter.com/waWZg9OiEd — Thierry Scarcériaux (@ThScarceriaux) 30 janvier 2019

#endirect #tempetegabriel le diagnostic est en cours et les @enedis_picardie sont mobilisées pour un retour rapide à la normale #servicepublic pic.twitter.com/xtxfzEdJjZ — Enedis en Picardie (@enedis_picardie) 30 janvier 2019

Dans les départements de l'Oise et de l'Aisne, les chutes de neige ont eu raison d'une bonne partie du réseau électrique. En cause ? Des chutes de cables et d'arbres. Mercredi matin, les logements de nombreux picards se sont retrouvés dépourvus d'électricité., en charge du réseau, a annoncé le recensement deLa tempête Gabriel ayant plus particulièrement touché les alentours de. De leur côté, les habitants de l'n'ont pas été épargnés.Enedis nous a confirmé ce matin l'existence de. Les équipes techniques sont sur place pour rétablir l'alimentation électrique au plus vite.