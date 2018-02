Neige : plus de bus dans plusieurs villes de Picardie

Amiens

Abbeville

Beauvais

Tous les services du réseau Corolis sont suspendus pour le moment.



Merci de votre compréhension. — Corolis Beauvais (@CorolisBeauvais) 9 février 2018



Soissons

Château-Thierry

Laon et Saint-Quentin

Durant la matinée la circulation des bus Amétis a été suspendue, mais pas interrompue. Après vérification de l'état des voies le service a repris peu après midi avec, toutefois, quelques modifications :- LIANES 1 : reprise. Terminus au centre commercial de Glisy- LIANES 2 : reprise- LIANES 3 : reprise, terminus au centre commercial nord et 3ème DI (Bld Bapaume)- LIANES 4 : reprise. Arrêts Grèce, Espagne et Royaume-Uni non desservis- B5 : reprise, itinéraire normal- B6 : en attente- B7 : terminus à Fernand Ducros- B9 : Terminus à Petit Camon.- B13 : reprise- B14 : terminus centre commercial Glisy- B15 : reprise- B16 : reprise, terminus à Etouvie- B17 : reprise, arrêts entre Abbé de l'Epée et Florimond Jourdain non desservis- F8 : reprise, itinéraire normal- E10 : reprise, arrêts Royaume Uni, Espagne, Grèce non desservis- X11 : repriseLe réseau a été fermé, les véhicules renvoyés au dépôt. Seuls quatre bus assurent le service à la sortie des écoles dans les secteurs des Platanes, de Menchecourt, de Bray-lès-Mareuil et Cambron. L'équipe du matin a été renvoyée à la maison. Celle de l'après-midi sera appelée au travail en cas de reprise du service.Les bus pourraient en effet rouler à nouveau dans la journée, si le temps s'améliore.Tous les services du réseau Corolis sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.Les communes de Bagneux, Juvigny et Leury ne seront plus desservies après 16h car la route est de moins en moins praticables.En raison du verglas, les lignes desservant les communes de Belleau et Villeneuve-sur-FèreLes bus circulent normalement.