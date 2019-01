Neige : les prévisions de Météo France pour les prochaines heures

DIRECT. Neige : suivez l'évolution de la situation dans le Nord et le Pas-de-Calais - France 3 Hauts-de-France Les Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) sont en vigilance orange ce vendredi. Météo France annonce 1 à 10 cm de neige dans la journée, selon les secteurs. Etat des routes, accidents, déneigement, conseils de prudence, suivez la situation en direct.

Plus de neige jeudi

Comme prévu par, il a neigé sur une bonne partie des Hauts-de-France ce mardi matin. Est-ce que ça va continuer ? La réponse est "oui". Mais après une accalmie à partir de ce mardi midi.La perturbation neigeuse continue sa progression vers l'est, apportant encore de la neige sur son passage. Elle s'évacue en début d'après-midi, laissant à l'arrière un ciel chargé avec de rares trouées. Une légère fonte de la couche neigeuse s'effectue.En début de nuit, dans un ciel de traîne une nouvelle dégradation instable aborde l'ouest des Hauts-de-France, elle favorise des chutes de neiges éparses jusque demain mercredi matin. Un ou deux coups de tonnerre ne sont pas exclus.Ce mercredi, nous resterons toujours concernés par une situation de traîne active, apportant des averses de neiges dans l'intérieur, et de la pluie et neige mêlée sur le littoral. Le ciel est toujours chargé, mais quelques éclaircies ne semblent pas impossibles.. Les cumuls sur la journée seront deEn cours de nuit de mercredi à jeudi, les averses se désactivent lentement. Des phénomènes de brumes et localement brouillards sont possibles au sud de nos terres. Phénomènes de gelées et regels à surveiller. Jeudi, le temps sera mitigé mais pas neigeux.