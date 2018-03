Prudence sur les routes picardes si vous devez prendre le volant / © MC. Roupie

Dans les Hauts-de-France on reste encore loin des bourgeons de fleurs et des hirondelles. Le week-end du 17 et 18 mars, un coup de froid est venu paralyser une nouvelle fois la région. Dans le sud de l’Aisne et l’Oise, des températures négatives ont été ressenties tôt le matin, avec des pointes à -3 degrés.Dans la journée du dimanche, de légères chutes de neiges sont également attendues dans ces deux départements. Elles viendront renforcer la fine couche de neige déjà présente sur les routes du sud de la Picardie.A noter également un risque de givre et de verglas. Soyez prudents si vous devez prendre le volant.