Neige : la SANEF et la préfecture recommandent d'éviter les déplacements ce mardi

Épisode #Neige #Verglas mardi 22 et mercredi 23 janvier 2019. Évitez d’emprunter votre véhicule et organisez-vous dès maintenant. pic.twitter.com/sdXW5KgDys — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) 21 janvier 2019

Le département de la #Somme placé en #vigilanceOrange par @meteofrance pour des risques de verglas et chutes de neige ❄️🌨️à partir de 5 heures du matin ce mardi 22 janvier jusqu'à 15 heures.

⚠️Soyez prudents si vous devez prendre la route ! pic.twitter.com/IRNSC4MGhQ — Préfet de la Somme (@Prefet80) 21 janvier 2019

[#AlerteMeteo] 🌨

Mardi 22 janvier, cumuls de neige attendus à #Lille le matin (jusque 3 cm). Légère fonte dans l’après-midi avant une nouvelle dégradation neigeuse pour la nuit suivante.

⚠ : possible risque de pluies verglaçantes au début de l’épisode neigeux.

Soyez prudents ! pic.twitter.com/J1wAfZxpYu — Lille (@lillefrance) 21 janvier 2019

[⚠️❄️ Alerte météo] L'interruption des transports scolaires concerne l'#Avesnois, le #Valenciennois, #Cambrésis.



Les services de la voirie départementale restent mobilisés pour sécuriser les routes. Soyez prudents. https://t.co/GuC2xWHNEh pic.twitter.com/6NdFlIFIKk — NordMonDepartement (@departement59) 21 janvier 2019

" : c'est le message diffusé par la Préfecture du Pas-de-Calais à destination des automobilistes.Une alerte en prévision de conditions de circulation difficiles en raison des chutes de neige attendues. Entre 1 et 10 cm selon les secteurs. Par prudence, mieux vaut donc éviter les déplacements inutiles, surtout dans l'Artois et la Somme où localement, il y aura 10 cm.La préfecture de la Somme a fait la même recommandation : "Soyez prudents si vous devez prendre la route !"La, société d'autoroutes, fait le même type de recommandations. "La perturbation neigeuse s’activera la nuit prochaine et devrait perdurer jusque la journée de mercredi 23 janvier, aussi, avant de prendre la route, le groupe Sanef invite ses clients à observer ces conseils :- Emporter à bord de son véhicule : une couverture, de l’eau et des victuailles- S’assurer que le véhicule ne manquera pas de lave-glace et que le chauffage est enbon état de marche.-Se renseigner sur la météo et les conditions de circulation- Prendre connaissance des conditions de conduite sur la carte d’info trafic sur www.sanef.com De son côté, la région Hauts-de-France a décidé de prendre des mesures de sécurité pour la journée de ce mardi 22 janvier. Les transports scolaires et interurbains seront donc suspendus dans l’Aisne, le Pas-de-Calais, l’Avesnois, le Cambrésis et le Valenciennois."Nous attendons 2 à 3 cm sur ce premier épisode voire 4/5 cm localement sur l'est du Nord et l'Aisne, explique la cellule de vigilance routière régionale.Accalmie l'après-midi avec une fonte partielle avec les belles éclaircies à l'arrière de ce front.Ces pluies se transforment en neige pour la fin d'après-midi et progressent dans l'intérieur. Ces averses de neige concernent l'ensemble de la région pour la soirée et perdurent jusqu'au mercredi matin. Sur ce second épisode, nous pouvons avoir 1 à 5 cm de neige, voire 5 à 8 cm localement."