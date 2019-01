Neige : les transports scolaires suspendus dans l'Aisne, la Somme et l'Oise le 24 janvier

⚠❄ En raison des forts risques de regel, les transports scolaires et interurbains restent suspendus dans l'Aisne, l'Oise et la Somme le jeudi 24 janvier. Reprise du service dans le Nord et le Pas-de-Calais dès ce jeudi. ⬇ https://t.co/Jkv4Op9jZS — Hauts-de-France (@hautsdefrance) 23 janvier 2019

Reprise dans leet lemais pas dans les trois départements picards des Hauts-de-France. Les transports scolaires seront encore suspendus ce jeudi dans l'Aisne, la Somme et l'Oise."En raison des conditions et prévisions météorologiques, la Région Hauts-de-France, a décidé de prendre des mesures de sécurité pour ce jeudi 24 janvier. Les transports scolaires et interurbains organisés par la Région Hauts-de-France seront suspendus dans l’Oise, la Somme et l’Aisne et reprendront dans le Nord et le Pas-de-Calais".Les transports scolaires et interurbains sont perturbés depuis mardi dans la région Hauts-de-France.