Neige : les transports scolaires et urbains suspendus dans l'Aisne, la Somme et l'Oise le 30 janvier

La tempête Gabriel arrive avec dans ses valises neige et verglas. Météo France a donc décidé de placer l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme en vigilance orange. Une vigilance qui démarre à 19h ce mardi et se terminera mercredi à 12h. Alors que 5 à 10 cm de neige sont attendus (voir 15 par endroit) les autorités compétentes ont annoncé la suspension des transports urbains et scolaires mercredi 30 janvier sur l'ensemble des Hauts-de-France.La SANEF, qui gère le réseau autoroutier conseille aux automobilistes d'anticiper les déplacements et les retours du travail avant 18 heures ce mardi.