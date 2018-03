Neige - Verglas : 170 interventions des pompiers dans le Nord et le Pas-de-Calais

Les pompiers duont connu un important pic d'activité ce vendredi en milieu de matinée suite aux pluies verglaçantes qui se sont abattues notamment sur les arrondissements de Lille et de Valenciennes. "Cet épisode, soudain et brutal, a provoqué de nombreuses chutes de piétons, sur la voie publique ou aux abords de leur domicile et douze accidents de circulation", indique le SDIS, qui a traitéde secours et réaliséau total en lien avec l'épisode météorologique.Dans le, l'activité des secours a été plus calme, avec seulement une vingtaine d'interventions dans l'ouest du département, sur un axe Boulogne-Marquise-Calais.etsur la voie publique, qui ont nécessité le transport de 17 personnes légèrement blessées.Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés enneige et verglas jusqu'à 19h ce vendredi. L'arrêté de restriction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes reste en vigueur jusqu'à 20 heures. Ces véhicules sont interdits de dépassement et ne doivent pas dépasser les 80 km/h.