Neige-verglas : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

On n'en a pas encore tout à fait fini avec le froid dans les Météo France annonce un vendredi perturbé entre neige , pluie, pluie verglaçantes et températures toujours très fraîches. La région est placé en vigilance orange. Météo France parle d'un "épisode de pluie verglaçante de faible intensité, mais nécessitant une vigilance particulière compte tenu de la dangerosité du phénomène."Une perturbation remontant du sud sera accompagnée de pluies faibles et de quelques flocons de neige.Ces précipitations resteront faibles mais rendront lesOn retrouvera un ciel couvert dès le lever du jour. En début de matinée, des pluies verglaçantes sont probables sur la moitié Sud de la Picardie. Elles sont suivies par de faibles précipitations sous forme de. Elles gagnent ensuite le reste de la Picardie. Localement et plutôt sur le nord picard,. Sur le Nord Pas-de-Calais, le temps est quasi sec en matinée.Selon Météo France, les températures remonteront suffisamment durant l'après-midi pour que les dernières précipitations encore présentes sur la moitié Sud de la Picardie ne posent pas de problèmes. Ailleurs, on retrouve un risque de pluies verglaçantes suivies par de faibles neiges, avec desUn temps sec se généralise en soirée.Le ciel se découvre la nuit suivante avec

Dans ce contexte, la préfecture de région des Hauts-de-France a pris un arrêté applicable aux 5 départements, limitant la vitesse maximale autorisée aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes à 80 km/h. Ces mêmes véhicules sont également interdits de dépassement le 2 mars de 6h à 16h .

Conséquences possibles

- Des chutes de neige ou du verglas, dans des proportions importantes pour la région, sont attendues.sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement en secteur forestier où des chutes d'arbres peuvent accentuer les difficultés.- Les risques d'accident sont accrus.- Quelques dégâts peuvent affecter les