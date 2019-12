Neige et verglas : le Nord et l'Aisne placés en vigilance jaune

🌨❄️ Le département du #Nord placé en vigilance jaune #NeigeVerglas, cette nuit.

⚠️ Soyez vigilants.

Tenez vous au courant de l’évolution de la situation : https://t.co/LunW7VFRvH pic.twitter.com/Jaw6oywzyQ — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) December 5, 2019

Prudence... Les départements du Nord et de l'Aisne ont été placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France, à partir de ce jeudi 16 heures et jusqu'à demain vendredi 16 heures.Concrètement, Météo France recommande d'être particulièrement attentif "si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique".La journée de vendredi s'annonce par ailleurs maussade sur les deux départements, mais plus généralement sur toute la région Hauts-de-France, avec du froid, de la pluie et également du brouillard.