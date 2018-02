Neige et verglas : la Sanef appelle à la prudence sur les routes des Hauts-de-France

Levez le pied, ce soir et dans les jours qui viennent. Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, la Sanef "incite ses clients à la prudence sur les routes", notamment dans les Hauts-de-France."Au menu des 2 jours à venir : averses continues de neige et températures négatives pouvant causer quelques perturbations sur la circulation" prévient la Sanef."Ce sera une vraie incursion de l'hiver, tardive mais bien réelle, avec la rencontre d'un air froid venu des pays scandinaves et d'une perturbation remontant du sud," a expliqué le prévisionniste Sébastien Léas à l'AFP, annonçant "le premier épisode neigeux remarquable de la saison".Les cinq départements ont également été placés en alerte jaune pour "neige et verglas" par Météo France La Normandie et le Grand-Est sont également concernés par cette alerte. La fin des perturbations est prévue mercredi 7 dans la matinée.