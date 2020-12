À Neuvireuil et Raimbeaucourt, la féérie de Noël s'installe en dépit du Covid-19

À chaque Noël, c'est devenu l'attraction préférée des petits et des grands, les maisons illuminées. Cette année, des familles se sont encore mobilisées, avec de gros efforts financiers, pour faire de leur jardin un véritable lieu d'émerveillement. Exemple à Neuvireuil et à Raimbeaucourt.

A Raimbeaucourt (Nord) et Neuvireuil (Pas-de-Calais), des maisons scintillent de mille feux pour Noël.

A Raimbeaucourt (Nord) et Neuvireuil (Pas-de-Calais), des maisons scintillent de mille feux pour Noël.

La magie de Noël opère à Neuvireuil et Raimbeaucourt. Au coeur de ces deux communes de zone rurale, des habitants investissent corps et âmes, mais aussi argent, pour illuminer leur maison de mille feux. Et offrir une parenthèse enchantée dans une période morose.

Hugo Capron est un de ces grands enfants qui, depuis quatre ans, créé un décor féérique dans son jardin. Un cadeau de plusieurs milliers d'euros pour donner du baume au coeur : "Toute ma récompense est là, voir le public émerveillé... Ils sont heureux." Entre la création, l'installation et le démontage de ce petit parc d'attraction, Hugo ne ménage pas ses efforts. Il lui faut environ trois mois de travail dans l'année pour réaliser l'ouvrage.

la magie de Noël à #Neuvireuil avec cette maison magique visible jusqu’au 9 janvier @TheryBertrand reportage ce dimanche 19h @F3nord @iDanFR3 pic.twitter.com/yP8KSInYIl — Ali Benbournane (@alibenbournane) December 12, 2020

Cette année, dans les villages, les rues, les jardins... les illuminations se font plus rares, la crise du covid-19 étant passée par là. Mais certains persistent malgré le coût financier que cela demande. Comme Michèle et Bernard Delassus qui habillent leur maison aux couleurs de Noël depuis dix ans à Raimbeaucourt : "L'hiver, c'est assez monotone, alors ça donne du baume au coeur, surtout pendant cette période."

noel • ©Ali Benbournane, Bertrand Théry

En l'absence de marché de Noël cet hiver, et d'animation en centre-ville, ces maisons illuminées situées souvent en zone rurale sont devenues des attractions encore plus prisées que les autres années.