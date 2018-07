Nicolas Guillou, ancien ingénieur devenu jardinier-maraîcher : histoire d’une reconversion réussie

Nicolas Guillou utilise les méthodes de son ancien emploi pour le maraîchage



Méthode kaizence, légumes bio, circuit court

Reconversion à Picquigny : de l'industrie aéronautique à la permaculture

Nicolas Guillou, jardinier-maraîcher

Le choix d’une reconversion n’est pas simple mais Nicolas Guillou s’y est préparé et a réussi. Il y a encore un an Nicolas était cadre dans l'industrie. Aujourd’hui, il a les mains dans la terre. En quête de sens, il opte pour un cLes techniques de travail de sa nouvelle activité n'est pas si éloignée de l'ancienne, à commencer par la pénibilité et l’optimisation du travail. Les deux combinés lui ont permis d’être productif. Nicolas Guillou utilise les méthodes de son ancien emploi pour le maraichage à un usage plus personnelle, et cela marche.L'apprenti maraîcher utilise la méthode kaizence ou amélioration continue progressives par petits pas. La philosophie consiste à améliorer la Productivité tout en valorisant l'homme sur son poste de travail, et aussi produire plus de valeur avec les ressources dont on dispose.Les cultures doivent être à niveau pour ne pas s'abîmer le dos, ou alors. Le sol doit être intact pour le travailler en permaculture afin d’en préserver toutes les richesses.Le respect et la préservation de l’environnement est une condition essentielle pour son engagement. Ce concept mûrement réfléchi lui permet de dégager un revenu décent.Il surfe et veut participer à cettevendre des légumes sans pesticides, un idéal atteint.Les légumes bio de Nicolas se vendent uniquement sur commande sous formeAprès l'ouverture du local à Picquigny, un nouveau point de distribution verra le jour en septembre à Amiens.