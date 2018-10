Nieuwport : un restaurant interdit... aux enfants !

Fien Vandooren Woedend en in shock door Brasserie Sir Charles in Nieuwpoort - zeedijk !!!! Deze middag 1 uurtje een tête a tête met Maren. Willen samen terrasje doen in Nieuwpoort-bad. Nog 1 tafeltje vrij...

La scène se passe mercredi dernier. Fien Vandooren, une mère de famille belge, choisit de manger à laElle s'installe à une table pour deux personnes, avec sa fille Maren. La serveuse s'avance vers eux et dit : "".-Pardon, c'est une blague, répond la mère-Non, le patron a décidé de ne plus laisser entrer les enfantsNon, ce n'est pas une caméra cachée. Dans ce restaurant de la côte belge (à quelques kilomètres de Dunkerque-Nord), les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à manger. "Adult only", peut-on lire à l'entrée.Cette interdiction existe depuis le mois d'août mais l'histoire racontée par cette maman lui a donné un écho énorme : plus de 32 000 partages et des milliers de commentaires sur"Les enfants peuvent tout faire de nos jours et nous ne pouvons rien en dire, a expliqué à Focus WTV le gérant de la brasserie, Noël Brossé . Je suis dans l'hôtellerie depuis l'âge de 14 ans et j'ai vu la situation s'aggraver en 36 ans : ils cassent mes assiettes, s'assoient avec leurs chaussures sur mes sièges et se grattent sur les murs. Et quand je fais des remarques, les parents me répondent de manière agressive, ce qui m'est arrivé quatre fois cet été. C'est pourquoi, désormais, les enfants ne rentrent plus. C'est réservé aux adultes." Et il indique aussi que, selon lui, les parents sont plus occupés à regarder leur smartphone qu'à réprimander leurs enfants.Selon Yves Van Moorter, président de Horeca West-Vlaanderen cité par Focus WTV , cette mesure n'est pas illégale et il indique que de plus en plus d'hôtels ou de B & B décident que les enfants ne sont pas les bienvenus.